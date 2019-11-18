Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!
Körfez Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki seyyar satıcılara yönelik uygulamalarını sürdürdüğü sırada bir seyyar satıcının kendi tezgahını dağıttığı anlar kameralara yansıdı
Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, seyyar satıcılara yönelik uygulamalarını ilçe genelinde sürdürüyor. Caddelerdeki esnafın ve pazarcılar odasının şikayetleri üzerine esnafların hakkını korumak için kayıtsız ve vergi ödemeden kazanç sağlayıp gerçek esnafın hakkını korumak amaçlı yapılan uygulamalar kapsamında 2019 yılının ilk 6 ayında 443 seyyar denetimi gerçekleştirildi.
KAMERA İLE KAYIT ALTINA ALINDI
Tuğrul Caddesi’nde de şikâyet üzerine gerçekleştirilen denetimler sırasında, bir seyyar esnaf Zabıta Müdürlüğü ekiplerini görmesi sonrasında tezgahını devirdi. Daha sonra sattığı ürünlerin zabıta ekipleri tarafından döküldüğünü iddia eden ve bağırmaya başlayan seyyar, daha sonra devirdiği ürünleri kendisi topladı. O anlar ise Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kamera ile kayıt altına alındı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şahsın ekipleri görür görmez bağırmaya başladığını ve seyyar satış yaptığı el arabasını devirdiğini belirterek, “Kendisi de video görüntülerinde yer aldığı gibi kendisinin döktüğünü belirtmiştir” denildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz