Mallarını döktü, zabıtayı suçladı!

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, seyyar satıcılara yönelik uygulamalarını ilçe genelinde sürdürüyor. Caddelerdeki esnafın ve pazarcılar odasının şikayetleri üzerine esnafların hakkını korumak için kayıtsız ve vergi ödemeden kazanç sağlayıp gerçek esnafın hakkını korumak amaçlı yapılan uygulamalar kapsamında 2019 yılının ilk 6 ayında 443 seyyar denetimi gerçekleştirildi.

KAMERA İLE KAYIT ALTINA ALINDI

Tuğrul Caddesi’nde de şikâyet üzerine gerçekleştirilen denetimler sırasında, bir seyyar esnaf Zabıta Müdürlüğü ekiplerini görmesi sonrasında tezgahını devirdi. Daha sonra sattığı ürünlerin zabıta ekipleri tarafından döküldüğünü iddia eden ve bağırmaya başlayan seyyar, daha sonra devirdiği ürünleri kendisi topladı. O anlar ise Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kamera ile kayıt altına alındı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şahsın ekipleri görür görmez bağırmaya başladığını ve seyyar satış yaptığı el arabasını devirdiğini belirterek, “Kendisi de video görüntülerinde yer aldığı gibi kendisinin döktüğünü belirtmiştir” denildi.