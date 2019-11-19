"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor"

Olay İzmit’te bir belediye otobüsünde yaşandı. İddialara göre, belediye otobüsüne binen genç bir kız, oturmak istediği koltuk, yanındaki bir kişi tarafından çantası konularak engellendi. Bunun üzerine genç kız bir süre ayakta gittikten sonra o kişinin karşısında boşalan koltuğa oturmak istedi. Bunun üzerinde o kişi ise ‘Senin değerli bir hazinen olsa saklamaz mıydın? Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor’ diyerek yerinden kaldırdı. Yaşan olaya genç kız tepki gösterdi. Otobüste yaşanan tartışmaya bir süre sonra otobüsün şoförü de dahil oldu. Şoför, genç kızı susturmaya çalıştı. Genç kız başından geçen olayı ise sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o genç kızın paylaşımları;

“Bugün Kocaeli-İzmit saat 13.45te 255 nolu otobüste yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Sınavıma gitmek için otobüse bindim. Videodaki beyefendinin yan koltuğu boştu ve ben otobüse bindiğimde çantasını koyarak engelledi. Ayakta bekledim. Bir süre sonra karşısındaki koltuk boşaldı Ve oturdum. Beyefendi bana doğru ‘Senin değerli bir hazinen olsa saklamaz mıydın? Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor’ dedi. Şok oldum ve bana ne cüretle bunu söylediğini sordum. Ve bunları sadece giyinişimden dolayı duydum Allah bunları yasakladı. Karşımda oturma." dedi. Sinirlenerek yerimi değiştirdim ve ona rağmen susmayıp beni aşağılamaya devam etti. Çevresindeki kişilere beni göstererek ‘bu kız ne kadar doğru ? Gözüm ona kayıyor’ gibi cümlelerine devam etti. Ben dayanamayıp ailem bile bana karışmazken siz nasıl karışıyorsunuz dedim. Ve bunun üzerine ‘Ailenden de senden de hayır gelmez o zaman’ dedi. Daha sonra şoför yolda durdu. Bana ‘Sus artık. Adam sana bir şey demedi. Yolcuları rahatsız etme. Kimse seni duymak zorunda değil’ dedi. Adam da şoför beye teşekkür etti. Otobüsün plakasını aldım ve şoförü şikayet ettim. Fakat bu saygısız adama dair otobüse bindiği saat ve indiği yer hakkında başka bilgim olmadığı için bu yolla bulup, şikayet etmek istiyorum. Gündüz vakti herkesin önünde sözle tacize uğradım Ve asla susup oturmayacağım. Hiçbir kadın böyle adamlar yüzünden korkarak yaşamak zorunda değil. Onlar kendilerinde bu hakkı buluyorlarsa bende o hadsizler ceza alana kadar bu yaşadığımın arkasındayım.”