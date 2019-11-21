Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
İzmit'te ehliyetsiz sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücünün annesini itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, İzmit Doğantepe Mahallesi 8. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.T. idaresindeki 41 B 0949 plakalı cipi ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yokuş aşağı kontrolsüzce ilerleyen cip, park halindeki bir otomobilin üzerine yan yattı. Kazada H.T.’nin annesi Nilgün T. (62) araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay erine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Nilgün T., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Nilgün T., hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
SÜRÜCÜNÜN EHLİYETSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Olay yerine intikal eden polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı. Ekipler yaptıkları incelemelerde sürücü H.T.’nin ehliyetinin olmadığını tespit etti. H.T.’ye ekipler tarafından ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 126 TL para cezası kesildi. Cip çekici yardımı ile kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz