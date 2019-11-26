Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı!
Ulusal medyada da yankı bulan olay Gebze ilçesinde yaşandı. İddiaya göre Murat Sayın’a çıkan 13 milyonluk ikramiyenin kuponu, sevgilisi tarafından çalındı. Büyük ikramiyeyi alan genç kadının ilk işi ise estetik yaptırmak oldu
Belçika’da yaşayan gurbetçi Murat Sayın, Mart ayı başında tatil için Türkiye’ye geldi. 8 Mart’ta Gebze ilçesinde bir bayide 13 Mart büyük ikramiye çekilişi için 10 tam kupon sayısal loto oynadı. 9 Mart akşamı 7 yıllık kız arkadaşıyla ile buluşan Sayın, biraz vakit geçirdikten sonra birlikte kuponları kontrol etti. O esnada 4. kuponun 2. sırasında 13 milyonun çıktığını fark eden genç kadın şaşkınlığını gizleyemedi.
KUPONLARDAN BİRİ KAYBOLDU
Genç kadının tavırlarındaki değişikliği fark eden Sayın, ne olup bittiğini sordu. Ancak net bir cevap alamadı. O esnada ne olduysa kuponlardan biri kayboldu. Kuponlardan birinin kaybolduğunu fark etti ancak 7 yıllık kız arkadaşından şüphelenmeyen Murat Sayın ertesi gün yaşadığı Belçika’ya geri döndü.
İLK İŞİ ESTETİK YAPTIRMAK OLDU
İddialara göre Genç kadın, Murat Sayın ile birlikte kuponları kontrol ederken büyük ikramiyenin o sayılara çıktığını fark etti ve çalıp tahsil ettirdi. Bir süre sonra kendisinden ayrılan genç kadındaki değişimleri fark eden Sayın, yine iddiasına göre ikramiyeden çıkan parayla ilk işi estetik yaptırdı. Ayrıca kupondan çıkan parayla kendine ev ve arabada aldı.
ONUN OYNADIĞI KANITLANDI
Talihsiz adam savcılığa başvurarak gerçeğin açığa çıkması için dava açtı. Açılan davada Sayın’ın telefon sinyalleri takip edildi, şahitler dinlendi ve lotoyu onun oynadığı kanıtlandı. Süreç şimdi yargıda... Mahkemede, biletin çalınarak tahsil edildiği kanıtlanırsa Murat Sayın, eski kız arkadaşından 13 milyon lira alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz