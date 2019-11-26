Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı!

Belçika’da yaşayan gurbetçi Murat Sayın, Mart ayı başında tatil için Türkiye’ye geldi. 8 Mart’ta Gebze ilçesinde bir bayide 13 Mart büyük ikramiye çekilişi için 10 tam kupon sayısal loto oynadı. 9 Mart akşamı 7 yıllık kız arkadaşıyla ile buluşan Sayın, biraz vakit geçirdikten sonra birlikte kuponları kontrol etti. O esnada 4. kuponun 2. sırasında 13 milyonun çıktığını fark eden genç kadın şaşkınlığını gizleyemedi.

KUPONLARDAN BİRİ KAYBOLDU

Genç kadının tavırlarındaki değişikliği fark eden Sayın, ne olup bittiğini sordu. Ancak net bir cevap alamadı. O esnada ne olduysa kuponlardan biri kayboldu. Kuponlardan birinin kaybolduğunu fark etti ancak 7 yıllık kız arkadaşından şüphelenmeyen Murat Sayın ertesi gün yaşadığı Belçika’ya geri döndü.

İLK İŞİ ESTETİK YAPTIRMAK OLDU

İddialara göre Genç kadın, Murat Sayın ile birlikte kuponları kontrol ederken büyük ikramiyenin o sayılara çıktığını fark etti ve çalıp tahsil ettirdi. Bir süre sonra kendisinden ayrılan genç kadındaki değişimleri fark eden Sayın, yine iddiasına göre ikramiyeden çıkan parayla ilk işi estetik yaptırdı. Ayrıca kupondan çıkan parayla kendine ev ve arabada aldı.

ONUN OYNADIĞI KANITLANDI

Talihsiz adam savcılığa başvurarak gerçeğin açığa çıkması için dava açtı. Açılan davada Sayın’ın telefon sinyalleri takip edildi, şahitler dinlendi ve lotoyu onun oynadığı kanıtlandı. Süreç şimdi yargıda... Mahkemede, biletin çalınarak tahsil edildiği kanıtlanırsa Murat Sayın, eski kız arkadaşından 13 milyon lira alacak.