Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı...
Kartepe'de boru hattı çalışmasında meydana gelen toprak kaymasında 1 işçi göçük altına kaldı. Ekipler işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Sapanca Yolu Caddesi İbrikdere Sapağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) tarafından yapılan boru hattı inşaatı sırasında karayolunun altında kalan kısımda göçük meydana geldi. Göçük altında Doğan Parlar isimli bir işçi kaldı. Olayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler 55 yaşındaki Doğan Parlar'ın kurtarılması için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz