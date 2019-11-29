İzmit’te korkutan yangın

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Dalgıç Sokak adresinde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ferhat Yağcı isimli vatandaş, kiracı olarak kaldığı dairede çıkan yangını görünce hemen eve girmek istedi. Bu esnada vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARMAYA ÇALIŞTIĞI KUŞ TELEF OLDU

Olay yerine gelen ekipler yangına müdahalede bulunurken eve giren ve dumandan etkilenen Ferhat Yağcı da kucağında muhabbet kuşunun kafesi ile bulunarak itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkartıldı. Yağcı’nın kurtarmaya çalıştığı kuşu telef olurken Yağcı olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülürken polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.