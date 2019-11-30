Halk otobüsüne binen sokak köpeği yolcuların maskotu oldu

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Akpınar Mahallesi ile İzmit kent merkezi arasında sefer yapan Okan Binkuyu, idaresindeki 41 J 0083 plakalı özel halk otobüs ile ola çıktı. Binkuyu güzergahındaki 3. durağa geldiğinde yolcuları almak için durarak otobüsün kapısını açtı. Bu sırada durakta bulunan bir sokak köpeği, yolculardan önce otobüse bindi. Hızla otobüse binen köpeği gören araçtaki yolcular büyük panik yaşadı. Yolcular kendilerini korumaya çalışırken, köpek yere yattı. Otobüse binen bir yolcu, köpeğin sürekli otobüslere bindiğini söyleyince, otobüs sürücüsü Binkuyu da şaşkınlık içerisinde kaldı. Halk otobüsünde yaklaşık yarım saat boyunca yolculuk yapan köpeğin aç olabileceğini düşünen Binkuyu, simit alarak köpeğe verdi. Simidi yiyen köpek yaklaşık yarım saat sonra durakta kapının açılması ile otobüsten indi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, köpeğin halk otobüsündeki yolculuğu güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda, köpeğin kapısı açılan otobüse hızla bindiği görülüyor. Köpeği gören yolcular ise panikle ayağa kalkıyor. Köpeğin yere yattığını gören yolcular tekrar koltuklarına oturuyor. Daha sonra otobüse binen yolcuların şaşkınlık yaşadığının görüldüğü görüntülerde köpeğe simit veriliyor. Köpek daha sonra durakta araçtan inerek uzaklaşıyor.

"KORKMA KAPTAN O NEREDE İNECEĞİNİ BİLİR"

Köpeği görünce kendisinin de panik yaşadığını ifade eden otobüs sürücüsü Binkuyu, “Sabah saat 07.23 seferine 89 numaralı hatla yola çıktığımda 3. dgelmeden köpek arabanın yanına doğru gelmeye başladı. Durağa geldiğimde köpek insanlardan önce kapının açılması ile otobüse bindi. Köpeğin bir anda otobüse bindiğini gören insanlar korktu. Çünkü köpek hızlı bir şekilde içeri girdi. Herkes köpek kime saldıracak diye bir irkildi. Ama köpek normal yolcuymuş gibi orta koridora oturdu. Acayip bir şaşkınlık oldu, hayatımda ilk defa böyle bir şey geliyor. Yolcular bana, ‘Kaptan korkma, o ineceği yeri bilir’ deyince, ben şaka mı yapıyorsunuz, kamera nerede dedim” dedi.

"BİR ÖNCEKİ GÜN BAŞKA BİR OTOBÜSE BİNMİŞ"

Köpeğin farklı otobüslere de sürekli olarak bindiğini belirten Binkuyu, “Daha sonra köpek ineceği yeri biliyormuş. Ben aç ve üşüdüğünü hissettim. Çünkü kaloriferin yanına oturdu. Karnı da açmış. Yolun kenarında simit aldım. Açmasını yedi, bana teşekkür eder gibi baktı. Ben de daha sonra yoluma devam ettim. Bir önceki gün başka bir arkadaşın otobüsüne biniyor. Burada son durakta iniyor” diye konuştu.