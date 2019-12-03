Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video

Kocaeli Barosu Engelli Hakları Merkezi’nin öncülüğünde Özel Elif Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları’nın iş birliği ile Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir ve baro üyesi avukatlar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla onlarca engelli bir araya geldi. Gün boyunca eğlenen avukatlar ve engelli bireyler unutamayacakları bir gün yaşadı.

“ASIL ENGEL, ENGEL OLMAKTIR”

“Yanınızdayız” mesajıyla gerçekleşen farkındalık yaratan etkinlikle ilgili konuşan Kocaeli Baro Başkanı Av.Bahar Gültekin Candemir, “Asıl engel, engel olmaktır. Asıl engel sevgisizliktir. Biz sizi seviyoruz ve anlıyoruz” dedi.