Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Kocaeli Barosu Engelli Hakları Merkezi’nin öncülüğünde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli bireylerle bir araya gelindi. Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir engelliler günü hakkında, “Asıl engel, engel olmaktır” ifadelerinde bulundu.
Kocaeli Barosu Engelli Hakları Merkezi’nin öncülüğünde Özel Elif Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları’nın iş birliği ile Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir ve baro üyesi avukatlar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla onlarca engelli bir araya geldi. Gün boyunca eğlenen avukatlar ve engelli bireyler unutamayacakları bir gün yaşadı.
“ASIL ENGEL, ENGEL OLMAKTIR”
“Yanınızdayız” mesajıyla gerçekleşen farkındalık yaratan etkinlikle ilgili konuşan Kocaeli Baro Başkanı Av.Bahar Gültekin Candemir, “Asıl engel, engel olmaktır. Asıl engel sevgisizliktir. Biz sizi seviyoruz ve anlıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz