Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı
Hristiyanlığı kabul ettiği için babası tarafından öldürülen Santa Barbara, İzmit’te hapis tutulduğuna inanılan mahzende Patrik 1. Bartholomes’in duaları ile anıldı.
Hristiyan olduğu için babası tarafından 17 yaşındayken kafası kılıçla kesilerek öldürülen Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde anıldı. Şehitler Korusu'nda bulunan Santa Barbara Kulesinin altındaki mahzende toplanan Hıristiyanlar, Ortodoksların ruhani lideri Patrik 1. Bartholomes’in duaları ile ayin yaptı. Kulenin içinde mum yakan Hıristiyanlar, Azize Barbara için dua etti.
"AZİZLERE ÖZEL İLGİ GÖSTERİYORUZ"
Yapılan törenin ardından konuşan Patrik 1. Bartholomes, “Azizlere özel ilgi gösteriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki azizler, ermişler yüce Allah’ın katına bizim dualarımızı götürüyorlar. Bizim temsilcilerimiz ve elçilerimiz oluyorlar. Onun için onlara müteşekkiriz ve her sene isim günlerini kutladığımız gün onlara hasret gösteriyoruz. Dualarımız daha kuvvetli oluyor. Bizim dualarımızı Allah’ın katına götürmelerini istiyoruz” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(4 )
Fitne Fucur - Azize muhabbetine girmeyelim turizm vb bos laf , bunlar misyonerlerin oyunlari baska bir sey degil. Ataturk en iyisini yapti bunlarin hepsini paketlemisti. Dini kullanip fitneye yol arayanlar var.
Sade Vatandaş - Pertev paşa külliyesi neredeyse iki senedir restore ediliyor. İbadete kapalı, çevresindeki hamam ve yeraltındaki yapılar günyüzüne çıkmayı bekliyor. Çok mu lazım bize kilise. İzmit'te son 10 yıl içinde hristiyan olanların sayısını biliyor musunuz?
Batı Trakyalı - Lozan ve Atina Antlaşmalarına göre Batı Trakya’daki Türk ve müslümanlar Yunanistan’a, İstanbul Rumları da Türkiye’ye mütekabiliyet esasına göre emanet edilmişlerdir. Fener Rum Patriği Bartalemeos ülkemizde her türlü aktiviteyi gönül rahatlığı içinde yaparken Batı Trakya’daki seçilmiş müftüler Yunan Devleti tarafından tanınmamakta, her türlü baskı ve asimilasyon politikalarına maruz kalmakta ve mahkemeden mahkemeye sürüklenmektedirler. Hristiyan dostlarımızın dini ayinlerini yerine getirdiklerini görmekten bir insan olarak ne kadar mutlu oluyorsak Batı Trakya’da bugün yaşanan Milli kimliğin inkarı ve dini alanda yapılan insan hakları ihlalleri ile ilgili de bir o kadar üzüntülü ve bir o kadar insanlık adına utanç içindeyiz. Turizm evet tabii ki önemli ancak tüm halkımızın konuyu bu açıdan da değerlendirmelerini temenni ederim
Özgür - Azize Santa Barbara İzmit için büyük bir şans aslında ama tanıtıma ve sürekli ziyarete açılması konusunda bir çalışma yok. Senelik bir anma ile bunu turizme kazandıramazsınız bu yerin sürekli ziyarete açık tutulması gerekiyor. Azize Santa Barbara dünya çapında başta Amerika olmak üzere 45 şehire ismi verilmiş çok önemli biri. Bunun turizmimize kazandırılması gerekiyor ama bu konuda bir çaba yok ayrıca bu yerin temizlik ve bakımına gerekli özen gösterilmiyor.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.