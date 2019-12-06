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Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki...

Körfez'de lastik tamirciliği yapan Recep Yılmaz'ın başına öyle bir şey geldi ki, videoyu izleyenler dönüp bir kez daha baktı

Olay, Körfez Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Oto tamircilik yapan Recep Yılmaz isimli esnaf, tamir ettiği bir aracın tekerleğini şişirmeye devam ederken bir anda büyük bir patlama meydana geldi. Çevredekilerin korkulu bakışları arasında patlamanın etkisi ile diğer yana savrulan Yılmaz kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. 
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