Hürriyet: Cedit’i devretmeye hazırım

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cedit’te yapılması planlanan ancak arapsaçına dönen kentsel dönüşüm ile ilgili bugün Cedit Mahallesi Bahtiyar Camii’de mahallelilerle bir araya geldi. Hürriyet’e CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar Kardaş partililer katılım sağlarkenaçıklamaya çok sayıda mahalleli de katılım sağladı.

“VALİLİK RED VERDİ”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar Kardaş, “Nevzat Bey bütçeye 1 lira para koymamış. Oradaki ofisimizi neden kapattınız diyorlar. Mahalleli biliyor ki seçimden 2 ay önce kapatıldı. Geldiğimiz durum belli. Vadi İzmit satılır satılmaz parayı buraya bağışlayacağız diyoruz. Anlamsız bir şekilde geçen mecliste çıktılar ‘Bu projeyi yapamıyorsanız büyükşehire verin’ dediler. Baştan beri kentsel dönüşüm mü rantsal dönüşüm mü kafamızda sorular vardı. Dün akşam AKP’li meclis üyemiz Vedat Bey’i de çağırdım. Buranın muhatabı o. Biz proje ortaya çıktığında 100’e yakın arkadaş valiliğe müracaat ettik, valilik ret verdi. Bize maket üzerinden bir şeyler gösterdiler ama baktık ki bu sadece kağıt üzerinde çizilmiş proje. Ne bunun altyapısı ne de projesi hazırlanmış” dedi.

“NE DEMEK YAPAMIYORSANIZ DEVREDİN?”

Kardaş sözlerinin devamında, “Plan yok, program yok, bir şey yok. Ben paramı alıp buradan gideceğim diyen insanların parası ödenmemiş. İzmit Belediye seçimlerinden 2 ay önce burayı durdurdunuz, dünya kadar vatandaşa borçlandınız. Neden parasını kendi döneminde ödemediniz? Bütçeye 1 lira para koymamış. Devlet devamlılık arz eder. İzmit Belediyesi buraya kaynak sağlamak için yoğun çalışmalar yapıyor. Sadece Vadi İzmit’e de bel bağlamıyor Fatma Hanım. Ne demek yapamıyorsanız devredin? Mahallelimiz mağdur, evlerimiz yıkılıyor. Perişan haldeyiz. Mahallemizi riskli alan ilan ederek elimizden haklarımızı aldılar. Depremde mahallemizde bardak kırılmadı. Neticesi belli olmayan bir maceranın içine çekmiyorlar bizi. Bu işte particilik olmaz. Bu meseleyi kim çözerse çözsün” ifadelerinde bulundu.

“İSTİYORUM Kİ MAĞDURİYET ÇÖZÜLSÜN”

Kardaş’ın ardından konuşan Hürriyet, “Hepiniz mağdursunuz yıllardır. Birileri fitne fesat sokmadan kendimiz gelelim dedik. Seçim döneminde de, milletvekiliyken de üzüldüğüm bir bölgedir burası. Ne zaman riskli alkan ilan edildi o zaman ‘eyvah’ dedim. Vekillik döneminde hep yardım etmeye çalıştık. Başkan olduğumuzda da ilk ele aldığımız konulardan birisi Cedit’ti. Sizin sorununuz, derdiniz siyasetin çok ötesinde. Siyasetin canı cehenneme. Bu kadar insan mağdurken burada siyaset üretecek değilim. Ben buradan AK Parti’ye nasıl yüklenirim derdinde değilim. İstiyorum ki mağduriyet çözülsün. 2 ay boyunca bu proje üzerinde Ankara’ya gittik, geldik çalıştık. İptal etsek bir dert, etmesek ayrı dert. Proje çok kötü bir proje. Sizi mağdur eden bir proje ama ona rağmen ne yazık ki bizim dışımızda başlamış bir proje. Kentin damar bölgesine 16 katlı koca koca binalar dikilecek, nüfusu, yolu doğru hesaplanmamış, kağıt üzerinde gösterilen bir proje. Revize etsek içinden çıkamıyoruz mağduriyet daha da büyüyor. İptal etsek müteahhitler gücüyle yapsak müteahhitlerin durumu ortada. 4 buçuk yıldır insanlar mağdur edildiği için devam etmek zorundayız dedik” dedi. Hürriyet sözlerinin devamında şu ifadelerde bulundu.

“7 AYDA YAPMAMI BEKLİYORLAR”

“Ankara’ya sürekli görüşmelerde bulunuyoruz ama açıklayamıyoruz hep bir engelleme söz konusu. İzmit Belediyesi’ne milleti eylem yaptırırız, nasıl Fatma Hanım’a yükleniriz bunun peşindeler. 4 buçuk yılda yapamadıklarını 7 ayda yapmamı bekliyorlar. Keşke dolu kasa bıraksalardı seve seve yapardım. 2019 bütçesinde Ceditle ilgili bir bütçe yok, biz 2020’ye koyduk. Bütçede olmadığı için elimiz kolumuz bağlı. Bakanlıktan kaynak yaratmaya çalışıyoruz. Şöyle bir bilgi vereyim: dedim ki biz her şeyi yaptık, hallettik. Bu binaları 3 yılda bitireceğiniz öngörülüyor dedim, bize 4 yılı aşar 5 yılı bulur dediler. Böyle ince detayına kadar konuşulmamış bir şeyden bahsediyoruz. İmar barışından vs. bir sürü para toplandı.

“4 AY BOYUNCA BİLGİ BEKLEDİK”

Bakanlıkta görüşmemizde dedik ki ya bir mali bütçemizi düzelten kadar, 2020’ye kadar bize hızlı bir kaynak yaratın dedik. 8 buçuk milyon ödenmesi gereken para var Cedit’e. Bizim o parayı şu an bulmamız mümkün değil. Bize kaynak sağlayın dedik. Proje İzmit Belediyesi’ne çok büyük yük getirecek proje ama sürekli 2020’ye kadar kafa yoruyoruz. 4 ay boyunca genel müdürlükten bilgi bekledik. Haftada 2,3 gün aradık. Ne yazık ki cevap gelmedi.

“SİZİ MAĞDUR ETMİŞLER”

Çat kapı genel müdürlüğe gittim. Ya bakanlığa devredelim dedik, siz başlayın biz her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız, AK Partili arkadaşlar siyaset üretsinler umurumda değil yeterki vatandaşlar kazansın. Bunun kışın olmayacağı biliniyordu ama birdenbire AK Partili arkadaşlar mecliste Büyükşehir bu projeyi istiyor, yapacak neden devretmiyorsunuz diye sordular. Bunun büyükşehirin isteyip istemediğini bilmiyorum. Beni kimse aramadı. Keşke uzlaşı, birlikte hareket etme söz konusu olsa. Ne yazık ki onu çok göremedik. Meclise geldiğimizde de Vedat Yoldaş mecliste gündem dışı söz almak istedi. Söz verdik, ısrarla ‘Büyükşehir bu projeyi istiyor, neden devretmiyorsunuz’ dedi. Biz 7 aydır kaynak yaratmak ile ilgili çırpınıyoruz, hiçbir çabanızı görmedik. Yeter ki vatandaşın sıkıntısı çözülsün. Ben devretmeye hazırım dedim. Bu sefer de kafalarına göre devredemezler vs. dediler. Burada başka bir siyaset var. Sizin mağduriyetiniz üzerinden bir siyaset dönüyor. Mağduriyetin siyaseti olmaz. Siyaset yapmak gerekiyorsa en iyi ben yaparım, ‘banane kardeşim benim projem değil’ derim. Sizi mağdur etmişler diye propaganda yapmasını da bilirim. Ama üzülüyorum.’

“3 KERE HACİZ ATLATTIK”

Ben buradan sesleniyorum buradan karar versinler. Bu projeyi yapacaklar mı, istiyorlar mı istemiyorlar mı? Buna karar versinler biz de yeni bir yol çizelim. Şu an bakanlıktan gelecek haberi bekliyoruz. Vadi İzmit projesindeki satılacak gayrimenkuller satılırsa Nevzat Bey yaparız diyordu biz de aynı durumdayız. Vadi İzmit yaza doğru tamamen biterse satış için ihaleye çıkacağız. Eğer satabilirsek bu proje için kaynak oluşturacağız. O arada kaynak yaratabilir miyiz diye görüşmelerimiz sürecek. 3 kere haciz atlattık ama bir şekilde rayına koyabildik. Mayıs ayında biraz daha rahatlamış olacağız. Ofisi yeniden açabiliriz ama şu anda nakit para ödeyebilecek durumumuz yok.

“BÜYÜKŞEHİR YAPSIN”

Büyükşehrin, AK parti iktidarının bir şeye karar vermesi gerekiyor. Hükümet desteğine rağmen 4 buçuk yıldır proje çözülemedi. Projenin hepsinde AK Partili arkadaşlara ihtiyacımız var. Mesela İSU yapacak; altyapıyı kolaylaştıracak mı zorlaştıracak mı karar versinler. Bu tür şeylerde el birliğiyle dayanışmak zorundayız. Vatandaşın derdi için gelin birlikte siyaset üretelim dedik. Protokole imza atmamış Vedat Bey. Neden güvenmedi? Primi yine sizin olsun ama yanaşmadılar. Şimdi de büyükşehir yapacak diyorlar. Seve seve, karar versin büyükşehir yapsın. Aynı şeyleri yapmış olacağız. Lütfen bizim üzerimizden siyaset yapmayın deyin. Biz her türlü iletişimi kurmaya hazırız. AK Partilş arkadaşlar becerememiş desin önemli değil yeter ki sorunu çözelim. Bakanlık ya devretmek ya da kaynak yaratabilir miyiz diye karar verecekler. Burası bir depremde yıkıldığında herkes sorumlu. Yukarıda siyasete alet etmeden çözmek isteyen bir kesim bürokrat arkadaşlar var. İsimlerini veremiyorum müdahale olur kaygım var. Yaza doğru bir fırsat çıkacak. 12 milyonu şu an ödeyemeyeceğimi söylüyorum. Ben ödemeye başlasam da buranın yıkılması, tamamen kaldırılması vs en az 5-6 yıl.

“TANSİYON DÜŞÜRMEK İÇİN Mİ GELDİNİZ?

“Araçlara bulunan krediyi burası için kullanamaz mısınız” sorusuna Hürriyet, “Yasa gereği kullanamayız” dedi. Vatandaş sözlerinin devamında, “Başkan yardımcınızın yanına gittim siyaset yapıyor, bu bizim projeniz değil diyor. Beni dövecek sandım. Ben vatandaşım soru soruyorum. Bana siyaset yapma hakkı yok. Cedit’in yüzünden Fatma Hanım 5 sene Cedit’e hizmet veremeyecek dedi. Bizim suçumuz mu? Tansiyon düşürmek için mi geldiniz?” ifadelerinin ardından gerginlik yaşandı. Hürriyet protokolden bahsederek, “İzmit Belediyesi TOKİ ile ilgili ödemeleri yarı yarıya yapacak anlaşma sağlanacak. Yıkılacak TOKİ teslim edecek. Gene AK Parti hükümetine kalıyor işler. Hızlı mı yapacak ne olacak onlarda. Büyükakın neden ‘basında konuşuyor’ gibi bir serzenişte bulundu. Ben aradım kendisini siz de benim başkanımsınız dedim. Durumu anlattım. Vatandaşın derdi çözülecekse seve seve devretmeye hazırım dedim.” 2 saat sonra Tahir Başkan ‘yan çiziyorlar’ diye açıklama yaptı” ifadelerinde bulundu.

“VEDAT YOLDAŞ ŞİMDİYE KADAR HİÇBİR ŞEY YAPMADI”

Bir diğer yandan vatandaşlar ‘Vedat Yoldaş şimdiye kadar hiçbir şey yapmadı, kaçtı gitti” serzenişinde bulundu. Bir diğer vatandaş, “Samimiysek eğer bir önerim var. Artık başlamak bitirmenin yarısıdır. Biz burada parti üstüyüz. Biz iyilikleri de kötülükleri de unutmayacağız. AK Parti hükümeti bir komisyon kursun, sizinle görüşülsün. Kim yapacaksa karara bağlansın. Bizim tek derdimiz mağduriyetin giderilmesi” ifadelerinde bulundu. Bir başka vatandaş ise “Cedit başladığında Nevzat Doğan’ın buraya gelip sıcak yaklaşımı sonrasında burnundan kıl aldırmadı. Aşağıda teyzemiz beddua etti.” şeklinde konuştu.

“ZATEN ÖMRÜMÜN YETECEĞİNİ SANMIYORUM”

Geçmiş dönem belediye yetkililerinTOKİ’yle ayrıca bir görüşme olacak dediklerini ileten vatandaşlar, “Oralara girmeyeyim, işin içinden çıkamayacağız yoksa eski dönemleri eleştirmiş olacağım; bunu yapmak istemiyorum” dedi. Bir başka vatandaş ise “Zaten ömrümün yeteceğini sanmıyorum. Ben sadece başlarsak ne zaman biter bunu merak ediyorum” soruşuna Hürriyet, “En az 6 yıl sürer” dedi. Cevap sonrası sesler yükselirken bir başka vatandaş 6 yıl kira yardımı yapılacak mı diye sordu. Hürriyet bu soruya cevapsız kaldı.

“BEN DE ÖNÜMÜ GÖREMİYORUM”

Mecliste o araçları alabilmek için göbeğimiz çatladı. Kreş kuracağız dedik hayır dediler. Bana burada siyaset yapmayın. Adamlar her şeye hayır diyorlar” dedi. Eve hiçbir şey yapamıyoruz durumdan dolayı ne yapalım biz diyen vatandaşa Hürriyet, “Bu kış yapın” şeklinde cevap verdi. Bir diğer vatandaş “Artık ihtimallere dayanarak bir şey söylemeyin bize. Aylar bitti. Biz net bir tarih bekliyoruz. Bu sizden öncekilerin suçu olabilir, sizi karşımızda görüyorsak sizden bir şey bekliyoruz” dedi. Hürriyet ise “Mayıs’tan önce bir şey söyleyemiyoruz. Vergilerimizi aldıktan sonra borç yükü çıkmazsa ona göre davranacağız. Ben de önümü göremiyorum” şeklinde cevap verdi. Bir diğer vatandaş, “TOKİ bu projenin durmasının sebebi belediyenin imza attığı protokole bir şey yapmıyor. Biz de belediyen haber bekliyoruz diyor” dedi. Hürriyet bizim de görüşmelerimiz sürüyor dedi.

“TARİH BİLE ŞAİBE”

MHP İl Başkan Adayı Fikret Yalçınöz Cedit projesi ile ilgili olarak, “Siz avukatsınız bilirkişi raporunda siz bu projeyi hazırlamışsınız. Riskli alan demişsiniz. Öyle bir planlama yapılmış ki Zinnur Büyükgöz tarafından bir taraf risksiz alan, bir taraf riskli alan. Bu projede yapılacak olan mahkeme kararlarında ne demiş bilirkişi? 16 kat ne oluyor? Burası ne zaman riskli alan ilan edilmiş? 5 Temmuz 2015. 2015 seçimlerinde AKP tek başına iktidardan düşüyor. O boşlukta burayı riskli alan ilan etmişler. O tarih bile şaibe” dedi.

“3 SENEDE BİTİRTECEĞİZ”

CHP Milletvekili Haydar Akar söz alarak, “Sözleşmelerinizi tek tek okudum. Belediyenin menfaatine, vatandaşın lehine zerre kadar bir şey yok. buradaki vatandaşın biri belediye adına protokolü imzalar mısınız dediğimizde kimse imzalamaz. Bu kente yapılan en büyük ihanet bu Cedit mahallesindeki kentsel dönüşüm. Belediyenin parası olsa şahsi olarak TOKİ’nin ödediği parayı TOKİ’ye ödeyip devre dışı bırakırım. İhalede rant devşirmek peşindeler. Biz bu projeyi yapacağız. TOKİ’ye de 3 senede yaptırtacağız. İlk çivi çakılmaya başlandığı zaman 3 senede bitirteceğiz, Rant devşirtmeyeceğiz” dedi.

“YARIN GEL CEDİT’E”

Akar sözlerinin devamında, “Sıkışıklığımız var; bütçeye 1 liraya koymamış. Nevzat’ın ödemesi gereken parayı kentin sorunlarını çözmeye çalışana başkandan çözmesini bekliyorsunuz..İlyas ne oldu Cedit Mahallesi diyor. Sorma git bakanlıktan parayı al, krediyi al yapalım. Buraya geldiğinde ‘kardeşim kendi bakanına ulaşamıyor musunuz diye soracaksın. Biz bu enkazı çözeceğiz. Tahir Bey bu durumdan rahatsız oluyorsa 3,7 milyarlık bütçesi var. Yarın gel Cedit’e parayı veriyorum de. Ellerini sürmüyorlar. 12 milyon ödemek yetmiyor. Buranın yıkılmasının bedeli 6 milyon lira. Hiçbir getiri olmayan proje için harcayacağı para. ” ifadelerinde bulundu.