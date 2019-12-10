Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Kartepe'de devrilen traktörün altında kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kartepe Aslanbey Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erdem A. idaresindeki plakasız traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Erdem A. yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Erdem A. sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz