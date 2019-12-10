MHP'de skandal pazarlık görüntüleri!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Sekreteri İzzet Erdem ile il binasında görüşen bir vatandaş arasında borç konusu tartışması sosyal medyaya düştü. İl Başkanı Aydın Ünlü tarafından mağdur edildiği, terslediği gibi şikayetlerde bulunan vatandaş, konuşmaları şahsi telefonundan kayda aldı. Görüntülerde verilmeyen borç, silah ruhsatı alma, Cumhur İttifakı gibi birçok konu konuşuluyor. Konuşmalar ise tartışmalara neden olacak cinsten…

İŞTE O KONUŞMA

İl Sekreteri İzzet Erdem – Partiler silah ruhsatı geçirirler. Bende yoktur da çoğu silah ister. Ben taşımam da şey de yapmam, benim öyle bir ihtiyacım olmaz. Gelir der ki bana silah ruhsatı alabilir misin der. Tamam alırım. İl başkanı bir liste yapar valiye gönderir. Hepsi için konuşuyorum, CHP hariç belki yapamaz da. Yıllardır böyledir. Ayda üç tane, iki tane imza attırırlar. Can güvenliği 15 bin lira. Adam seve seve verir. Silah milah hariç. Adam gidip 10 bin liraya silah alacak, harcını yatıracak 5 bin lira. Onlar hariç. Böyle özel şeyler çıkar. Para valla gelmedi.

-Niye ben sürekli çağrılıyorum buraya. Yazık günah değil mi vallaha ayaklarım tutmuyor İzzet abi ya.

İl Sekreteri İzzet Erdem: Şunu temizleyelim de benim de kafam rahat olsun.

-Benim inancım yok bu paranın verileceğine. 17’si dediniz olmadı, 20’si dediniz olmadı. Bahadır seçim başlasın dediniz olmadı.

İl Sekreteri İzzet Erdem: MHP amblemli seçime girmediğimiz için, bir de büyükşehir olarak bir lira düşmedi.

-Ben o parayı nereden verdim biliyor musun abi? Eşimin çeyiz parası verildi, annesinden para aldı. Yazık günah bize ama.

İl Sekreteri İzzet Erdem: Dul yetimin kızıymış dedim, babası ölmüş, onun hanımının parasını getirdi dedim. Tamam dedi anlıyorum dedi, valla param yok şimdi dedi. Yemin ediyorum –arkadaşlar içeride gelene kadar özel konuşacağım-

-Sanki böyle eğleniyoruz İzzet Abi ya.

İl Sekreteri İzzet Erdem: Yemin ediyorum eğlenmiyor. Parası yoktur, söylediyse yoktur. Geçen varmıştı bir yere verecekti 5 bin lira. Ben bunu bir yere verecektim dedi. Gene o çağırmadı ben çağırdım sıkıştıralım dedi.

-Siz bu işe girmeden önce dediniz ki bize bununla ilgili yok işte burası bir sene uzatılır, 6 ay kararı alınır, uzatmaya gider şudur budur. Bu da uzatılmadı, bunda şimdi benim haksız payım var mı?

İl Sekreteri İzzet Erdem: Senin haksız payın yok.

-niye bizi tersliyor içeride kendisi, karı koca gelmişim oraya.

İl Sekreteri İzzet Erdem: terslediğini görmedim, ben yoktum yanınızda.

-bu parayı verirken kimse terslemedi bizi.

İl Sekreteri İzzet Erdem: Ben yoktum, sizin yanınızda olsam dahil yatıştırırdım. Sen deyince üzüldüm gittim ‘sert konuşmuşsun biraz’ dedim. Ya yok sert konuşmadım dedim. Babası anası yok yetim parasını getirmiş dedim. O da üzüldü. Yanında birisi de mi vardı o da biraz sert kaçtı başkan dedi. Ben ötekileri salıya verecektim çağır gelsin 5 bin lirayı verelim dedi.

-Biz buraya 30 bin lira parayı ikilemeden koyduk işimiz çözülsün diye koyduk. Hiç demedi bize kimse konu nereye geldi İzzet Abi.

İl Sekreteri İzzet Erdem: Gelmez ya verilir.

-Ben bir daha gelmeyeceğim zaten. Aynen bunu hanımıma da iletiyorum, babaya da ileteceğim bu saatten sonra. Siz geldiğinizde baba da geldi.

İl Sekreteri İzzet Erdem: Çağırsana onu, başkan da burada.

-İstemiyorum polemiğe girmeyi. Ben biliyorum başıma gelecekleri. Bir daha gelme şansım yok.

İl Sekreteri İzzet Erdem: Ben sana parayı gönderttiricem.

-Hiçbir şekilde uğramayacağım, muhatap da olmayacağım. Karıma da aynen bunu söyleyeceğim. Karım da avukat yanında çalışıyor. Yemin billah ediyor bana. Avukata gitmesin diye zor tutuyorum kendisini. Bu saatten sonra parayı alamadığımı söyleyeceğim. Ne yaparsa yapsın bu saatten sonra. Ben artık yıldım buraya gelmekten, uğramaktan.

İl Sekreteri İzzet Erdem: Avukatlık mavukatlık…

-İzzet abi niye öyle diyorsun yazık günah değil mi? Biz avukatla çözmeye çalıştık bu işi. Avukat bize dedi ki “Savcı isteyecek bu parayı, hakim isteyecek bu parayı, 50 bin lira istiyorum” dedi.

İl Sekreteri İzzet Erdem: Nerede biz verdik , avukata da verdik.

-Avukat hiçbir şey yapmadı İzzet Abi avukat bizi kapattırdı.

İl Sekreteri İzzet Erdem: Kimin yanında çalışıyor?

-Bilmiyorum o kadar. 10-12 yıldır birisinin yanında çalışıyor. Annesi çalışıyor Arzu Hanım var. vallahi billahi kendi parası olmasa, benim param olsa şuraya uğrarsam namus şeref sözü veriyorum.

İl Sekreteri İzzet Erdem: Bekle bakayım, başkan birkaç gün dedi bekle bakayım.

-30 bin lira para benim için çok büyük para. Biz çeyiz parası aldık hanımımın. Havva Hanım dedi 50 bin lira, 30 bin liraya çözelim oldu. Konu geldi nerelere İzzet Abi.

İl Sekreteri İzzet Erdem: Bekle bakalım birkaç gün. Moralini bozma boşver şimdi.