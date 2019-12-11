Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 15:19 TSİ

Kandıra'da rehin alma olayı!

Kandıra’nın Şehitler Köyü Davutlar Mevkiinde ikamet eden 55 yaşındaki Necmi Duru, alacaklısı olan berberi, şehrin merkezindeki dükkanda rehin almak istedi. Elindeki tüfekle etrafına tehditler savurdu. Olay yerine özel harekat ekibi geldi

Büyütmek için resme tıklayın

Kandıra’da berberlik yapan 36 yaşındaki Kerem Çakal’ın iş yerini basan ve Necmi Duru, Çakal’ı vuracağını söyleyerek dükkanı dağıttı. Kerem Çakal’ı rehin almak istedi. O esnada Necmi Duru’nun elinden kurtulan Kerem Çakal, kayıplara karıştı. Elinde av tüfeğiyle Kerem Çakal’ı vuracağını söyleyen Duru ise dükkanın altını üstüne getirdi. Olay yerine polis ve itfaiye araçları geldi. Sakinleştirilmeye çalışılan Necmi Duru, “Kerem Çakal’ı buraya getirin. Onu vuracağım” diye bağırdı. Dükkan alırken Kerem Çakal’a kefil olan Necmi Duru’nin eve gelen icra dosyaları yüzünden bu olayı gerçekleştirdiği düşünülüyor. Özel Harekat Polis tarafından ablukaya alınan dükkan etrafında kuş uçurulmuyor. Rehineci Necmi Duru ise, Ziraat Bankası Kandıra Şube Müdürü ve kefil olduğu Kerem Çakal’ın dedesi Mehmet Çakal’ın yanına getirilmesini istiyor.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kandıra'da rehin alma olayı! mask
Kandıra'da rehin alma olayı!
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon mask
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri! mask
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri!
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı mask
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! mask
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama mask
Kriptolu telefon görüşmeleri çözüldü: 17 tutuklama

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL