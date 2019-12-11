Kandıra’da rehine krizi!

Kandıra’da berberlik yapan 36 yaşındaki Kerem Çakal’ın iş yerini basan ve Necmi Duru, Çakal’ı vuracağını söyleyerek dükkanı dağıttı. Kerem Çakal’ı rehin almak istedi. O esnada Necmi Duru’nun elinden kurtulan Kerem Çakal, kayıplara karıştı. Elinde av tüfeğiyle Kerem Çakal’ı vuracağını söyleyen Duru ise dükkanın altını üstüne getirdi. Olay yerine polis ve itfaiye araçları geldi. Sakinleştirilmeye çalışılan Necmi Duru, “Kerem Çakal’ı buraya getirin. Onu vuracağım” diye bağırdı. Dükkan alırken Kerem Çakal’a kefil olan Necmi Duru’nin eve gelen icra dosyaları yüzünden bu olayı gerçekleştirdiği düşünülüyor. Özel Harekat Polis tarafından ablukaya alınan dükkan etrafında kuş uçurulmuyor. Rehineci Necmi Duru ise, Ziraat Bankası Kandıra Şube Müdürü ve kefil olduğu Kerem Çakal’ın dedesi Mehmet Çakal’ın yanına getirilmesini istiyor.