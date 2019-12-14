Kocaeli yarışında at bariyere girdi!

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Kocaeli Kartepe Hipodromunda koşulan yarışların 5ç ayağında kaza meydana geldi. Kartepe Hipodromu'nda yapılan günün 5.Koşusu'nda “KİRLİFAHO” isimli at, jokey Tolgahan Keresteci’nin kontrolü dışında bariyerleri kırarak araba ve ambulans yoluna girdi. Bu sırada kırılan bariyerler arkadan gelmekte olan “GÜÇGÖSTERİSİ” adlı atın jokeyine çarptı. Mehmet Salih Çelik’te atın üzerinde düştü. İki jokeyinde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.