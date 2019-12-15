İzmit Belediyespor maçında peluş oyuncaklar yağmur oldu yağdı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kentimizi başarıyla temsil eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Atatürk Spor Salonu'nda konuk ettiği Fenerbahçe Öznur Kablo ile karşılaşması öncesinde muhteşem anlar yaşandı. İzmit Belediyesi ve Hayallere Köprü Kuruyoruz Derneği iş birliğinde 41 köy okuluna ulaştırılmak üzere taraftarların getirdiği peluş oyuncaklar, maç öncesinde sahaya atıldı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğünde gerçekleşen muhteşem etkinlikte basket sahası peluş oyuncak yağmuruna tutuldu.

KAZANAN ÇOCUKLAR OLDU

Oyuncakların atılması öncesi tribünlere seslenen Başkan Hürriyet, “Hazır mısınız çocukların hayallerine köprü olmaya ve ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bu güzel hediyeleri vermeye. Bugün kim kazanırsa kazansın, en önemli kazanan çocuklarımız olacaktır. 41 köy okulundaki çocuklarımıza güzel hediyeler ulaştırmak için peluş oyuncaklarıyla maça gelen, tribünleri tıklım tıklım dolduran tüm vatandaşlarımıza, bu güzel projeye katkı sağlayan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

İKİ TAKIMIN PERFORMANSI NEFES KESTİ

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kentimizi başarıyla temsil eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Atatürk Spor Salonunda konuk ettiği Fenerbahçe Öznur Kablo'ya karşı 66-85 skorla sahadan galip ayrıldı. Her iki takımında maç boyunca gösterdiği performans nefes kesti.