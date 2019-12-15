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Taraftarlar ve futbolcular birbirine girdi

Yavuzspor ile Alikahya arasında oynanan 1.Küme Futbol ligi maçında taraftarlar birbirine girdi

Yavuzspor ile Alikahya arasında oynanan 1.Küme Futbol ligi maçında kavga çıktı. Maç içerisinde herhangi bir olay yaşanmazken, yine de gergin bir ortam vardı. Tribünlerde Alikahya ile Yavuzlu taraftarlar birbirine girdi. Maç sonrasında olaylar yatışmıştı. 1-1 berabere siten maçın sonrasında Alikahyalıların kaptanlarına küfür ettiğini iddia eden Yavuzlular ile Alikahyalı futbolcular arasında arbede çıktı. Olaylar tam yeniden yatışacak derken bu kez yönetime küfür edildi ve Yavuzlular Alikahyalılara saldırdı.
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Yorumlar

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Metinn - Futbol insan işi değil hiç bir faydası yok derhal yasaklanmalı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Aralık 17:58

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