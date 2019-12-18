Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!

İzmit Körfezi’nde 15 Aralık’ta çalıştığı yakıt barcına binerken dengesinin bozulması sonucu gemi ile iskele arasından suya düşen Ferhat Erdoğan hayatını kaybetti. Denizcilik camiasında Pala Dayı olarak tanınan tecrübeli denizcinin ölümü arkadaşlarını yasa boğdu. Erdoğan’ın cenazesinin Kastamonu Cide Doğanyurt’a bağlı Belyaka Köyü’nde toprağa verileceği bildirildi. Erdoğan’ın suya düşme anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.