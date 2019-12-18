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Gemi ile iskele arasına düştü, hayatını kaybetti!
İzmit Körfezi'nde çalıştığı yakıt barcına binerken suya düşen Ferhat Erdoğan hayatını kaybetti. Erdoğan’ın suya düşme anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
İzmit Körfezi’nde 15 Aralık’ta çalıştığı yakıt barcına binerken dengesinin bozulması sonucu gemi ile iskele arasından suya düşen Ferhat Erdoğan hayatını kaybetti. Denizcilik camiasında Pala Dayı olarak tanınan tecrübeli denizcinin ölümü arkadaşlarını yasa boğdu. Erdoğan’ın cenazesinin Kastamonu Cide Doğanyurt’a bağlı Belyaka Köyü’nde toprağa verileceği bildirildi. Erdoğan’ın suya düşme anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz