Gebze Metrosunda çalışmalar devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilen Gebze-Darıca Metro Hattı inşaatında incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve proje yetkililerin de yer aldığı inceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Büyükakın, “Metro inşaatı çalışmalarında hiçbir aksama yok. Şu anda aşağıdaki tünellerin inşası safhasına gelindi. İnşaat çalışmaları hiçbir şekilde aksamadan hatta eskisinden çok daha hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.

“Her şey yolunda gidiyor”

Çalışmalarda herhangi bir aksamanın olmadığını ifade eden Başkan Büyükakın, “Daha öncede bu konuyu konuşmuş ve planlamıştık. İnşallah oda Şubat sonu veya Mart başı gibi meydanın daha rahat kullanılması imkânı ortaya çıkacak. Tabi Metro inşaatı zor ve çok büyük bir inşaattır. Kocaeli tarihindeki en büyük inşaatlardan bir tanesidir. Bunun dışa yansıyan olumsuzluğunu en aza indirerek devam ettireceğiz. El birliğiyle çalışıyoruz, çalışacağız. Hem zamanında hem de çevreye en az rahatsızlıkla bu çalışma bitecek. Gördüğümüz kadarıyla çok güzel bir şekilde ilerliyor. Bir aksama yok. Her şey yolunda gidiyor. İnşallah kazasız belasız bu inşaat biter ve hem Gebze hem Darıca ile bölgedeki halkımız bu metrodan istifade etmeye başlar” diye konuştu.