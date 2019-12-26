Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre İzmit Gündoğdu Mahallesi Şehit Mustafa Türk Sokak üzerinde seyir halinde olan Oğulcan Durmuş idaresindeki 34 ARY 27 plakalı otomobil, çamurla kaplanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobildeki sürücü Durmuş ile birlikte yanındaki Mert Meriç Uğur ve Hasancan Kuşdemir araçta mahsur kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılar, ekiplerin çalışmaları ile bulundukları yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi ve Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar tedavi altına alınırken çevredeki vatandaşlar yolda sürekli çamur olduğu gerekçesiyle araçların sürekli kaydığını ve yolun kenarına bariyer yapılması gerektiğini söyledi. Şarampole yuvarlanan otomobil vinçle otoparka götürülürken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.