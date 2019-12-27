Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı!

Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor. Yerli otomobili geliştiren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG),gün içinde duyurduğu üzere 19.23'te heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi. Yüzde 100 elektrikli olacak otomobilin, ön gösterim modelinin Osmangazi Köprüsü'nden geçerken kaydedilmiş 51 saniyelik ilk hareketli videosu paylaşıldı. Videoda ön gösterim aracının brandayla örtüldüğü görüldü.