Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı!
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye’nin Otomobili"nin Osmangazi Köprüsü'nden geçerken kaydedilmiş 51 saniyelik ilk hareketli görüntüsü paylaşıldı.
Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor. Yerli otomobili geliştiren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG),gün içinde duyurduğu üzere 19.23'te heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi. Yüzde 100 elektrikli olacak otomobilin, ön gösterim modelinin Osmangazi Köprüsü'nden geçerken kaydedilmiş 51 saniyelik ilk hareketli videosu paylaşıldı. Videoda ön gösterim aracının brandayla örtüldüğü görüldü.
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Yorumlar
(2 )
Karadenizli - Dünyada Fabrikası kurulmadan otomobil üreten tek ülke neresidir ?
Sezai - Bu yerli otomobilin üretildiği fabrikanın nerede olduğunu bilen var mı ?
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