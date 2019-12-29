Başörtülü gencin videosu olay oldu
İstanbul'da kaydedildiği öğrenilen görüntülerde, başörtülü bir genç, kendisine sorulan sorulara cesurca cevap veriyor. Arkadan gelen erkeklerin, gence 'Sen Müslüman mısın' diye hitap etmesi ise sosyal medyada gündem oldu
İstanbul'da meydana gelen olayda, Youtube için video çekimi yapan bir genç, bankta oturan başörtülü kızın yanına giderek, "Yılbaşı bileti aldınız mı" diye sordu. Genç kadın da, "Evet, aldım" şeklinde karşılık verdi. Bunun üzerine elinde mikrofon olan genç, "Peki, bir Müslüman olarak sizin için haram değil mi, sonuçta kumar" diye sordu. Yeniden söz alan genç kadın ise, "Hayır, bu benim fikrim. Kazanacağımdan değil, merak ettiğim için aldım" dedi. Bu sırada arkadaki erkekler lafa girerek, genç kızın sözünü kesse de, başörtülü genç sözleri ve sergilediği terbiyeli hareketleri ile sosyal medyada gündem haline geldi. Erkeklere ise, "Size ne onun Müslümanlığından" şeklinde tepkiler yağdı.
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Yorumlar
(4 )
..... - Bariz senaryo olduğu belli oluyor
kibarcik - yahualı kardeş neredenbuldun bohuskafalıyı boyle görüntüsü muslumanolan davranısı ıslamla bagdasmıyanm ların konusuyorsun mılletınkat sayısını yukseltıyorsunuz ne b...yerse yesın ya bıraz rahat olalım bee zaten besmelesızzıhıyetın tezahürleri her gunbır seyler yumurtlaıyorlar zimenderlerı elınde olanlır poesınden gıdıyorlar veselam
Tekin 41 - SENARYO.
Emre Meşe - Bir rahat bırakın yaa insanları başı kapalıymış açıkmış yobazmış modernmiş sizene yaaa ne hale getirdiniz ülkeyi
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