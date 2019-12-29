Başörtülü gencin videosu olay oldu

İstanbul'da meydana gelen olayda, Youtube için video çekimi yapan bir genç, bankta oturan başörtülü kızın yanına giderek, "Yılbaşı bileti aldınız mı" diye sordu. Genç kadın da, "Evet, aldım" şeklinde karşılık verdi. Bunun üzerine elinde mikrofon olan genç, "Peki, bir Müslüman olarak sizin için haram değil mi, sonuçta kumar" diye sordu. Yeniden söz alan genç kadın ise, "Hayır, bu benim fikrim. Kazanacağımdan değil, merak ettiğim için aldım" dedi. Bu sırada arkadaki erkekler lafa girerek, genç kızın sözünü kesse de, başörtülü genç sözleri ve sergilediği terbiyeli hareketleri ile sosyal medyada gündem haline geldi. Erkeklere ise, "Size ne onun Müslümanlığından" şeklinde tepkiler yağdı.