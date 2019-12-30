Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 10:08 TSİ

Yolda görenler gözlerine inanamadı!

Gebze'de bir kamyondan fırlayan tekerlek onlarca metre yolda araçların yanından geçerek ilerledi. Bir vatandaşın tekerleği yakalayarak durdurduğu o anlar, başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Büyütmek için resme tıklayın

Olay,  Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi D100 Karayolu Kuzey Yanyol’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir kamyondan çıkan tekerlek yolda hızla ilerlemeye başladı. Tekerleği gören bir dolmuş şoförü ise bir yandan cep telefonunu çıkartarak o anları kaydederken, diğer yandan da korna ile yoldaki araç sürücülerini uyarmaya çalıştı. Kavşakta bekleyen araçların yanından geçen tekerlek, yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra durumu fark eden bir minibüs sürücüsü tarafından durduruldu.

OLAY ANI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, tekerleğin bir otomobilin önünden hızla yuvarlandığı görülüyor. Hızla giden tekerlek, kavşakta bekleyen araçların yanından geçiyor. Dolmuş sürücüsü ise o korna ile sürücüleri uyarmaya çalışıyor. Araçların yanından geçen tekerlek, dolmuş sürücüsünün uyarılarını fark eden bir minibüs sürücüsü tarafından yakalanıyor. Sürücü daha sonra tekerleği yol kenarına bırakıyor. Durumu gören dolmuş sürücüsü ise tekerleği yakalayan vatandaşa seslenerek, “Tuttu, tuttu. Adamsın sen” diyor.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yolda görenler gözlerine inanamadı! mask
Yolda görenler gözlerine inanamadı!
İşte Kocaeli'den kar manzaraları mask
İşte Kocaeli'den kar manzaraları
Başörtülü gencin videosu olay oldu mask
Başörtülü gencin videosu olay oldu
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek mask
Somali’de terör saldırısında yaralananlardan 11'i Türkiye’ye sevk edilecek
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu mask
Türkiye'nin en büyük yapay şelalelerini hırsızlar kuruttu
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı! mask
Yerli otomobilin 51 saniyelik görüntüsü yayınlandı!

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL