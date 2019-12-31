Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 kişi gözaltına alındı
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, E.K ile O.K isimli şahısların beraber hareket ederek temin ettikleri uyuşturucu maddeleri piyasaya süreceklerine dair bilgilere ulaşılması üzerine harekete geçildi. Takibe alınan şahıslar İzmit'te yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların durdurulduğu araç ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 100 gram metamfetamin, 150 gram esrar, 322 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemeye yarayan poşetler ele geçirildi. Ayrıca şahısların kısa bir süre önce bankalardan kredi çekmek suretiyle uyuşturucu maddeleri temin ettikleri belirlendi. Şahıslar tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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Yorumlar
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Hotmailcoml@" Ünsal" - Narkotik polisimizi bir kez daha yapmış oldukları başarılı operesyondan kutlamak gerek uyuşturucu tacirleri ve onların torbacıları biz pes etmeyerek işmize devam ediyoruz ama narkotikçiler kararlıgımız karşısında pes ettiler diye düşünüyorlar lakin yanılıyorlar benim polismin her birimi asla pes etmeez ve sonuca kısa süredae hakim olur dolandırıcılık hırsızlık kapkaç,terör,cinayet, birimlerinde görevli polislerimizin her biri dallarında uzmanlaşmışlardır en çetrefilli olayları bile ufacık bir ip ucundan hareket ederek çözerek faillerini yakalayıp yargıya teslim ederler iyiki varlar onların sayelerinde evlerimizde huzur içinde oturuyoruz gece gündüz yaz kış tatil bayram demeden 24 saat görev yapan polisimize bir kez daha teşekkür ederim
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