Az kalsın piyasaya süreceklerdi!

Hotmailcoml@" Ünsal" - Narkotik polisimizi bir kez daha yapmış oldukları başarılı operesyondan kutlamak gerek uyuşturucu tacirleri ve onların torbacıları biz pes etmeyerek işmize devam ediyoruz ama narkotikçiler kararlıgımız karşısında pes ettiler diye düşünüyorlar lakin yanılıyorlar benim polismin her birimi asla pes etmeez ve sonuca kısa süredae hakim olur dolandırıcılık hırsızlık kapkaç,terör,cinayet, birimlerinde görevli polislerimizin her biri dallarında uzmanlaşmışlardır en çetrefilli olayları bile ufacık bir ip ucundan hareket ederek çözerek faillerini yakalayıp yargıya teslim ederler iyiki varlar onların sayelerinde evlerimizde huzur içinde oturuyoruz gece gündüz yaz kış tatil bayram demeden 24 saat görev yapan polisimize bir kez daha teşekkür ederim