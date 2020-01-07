İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı!

AKP’li Meclis Üyesi Aykut Çağlayan verdiği önergede, “Gökçeören Mahallesinde ikamet eden gençlerimiz ve komşu köylerimizde ikamet eden gençlerimizin faydalanması için spor sahası talep etmektedir. Önümüzdeki dönem spor tesislerin nerelere yapacağı konusunda komisyona aktarılması ve bilgi verilmesini talep ediyoruz” ifadelerinde bulundu. Bir diğer önerge AKP’li Meclis Üyesi Şener İnce’den geldi. İnce, “ İzmit ilçesi Boğazova Caddesi’nde alkollü satış yapan bir iş yeri açılmıştır. Okul karşısında iş yapmaktadır. Ruhsatı olup olmadığı, var ise okulun orada açılıp açılmadığı konusunda bilgi istiyoruz” önergesinde bulundu.

“YÜKSEK FATURADAN MI KAPANDI?”

Hürriyet söz konusu önerge hakkında, “Biz hassas davranmaya gayret ettik. Fiili olarak okul yok, asayiş durumundan bir şey yok dedi emniyet. Bizim gözümüzden kaçan bir şey varsa gereğini yaparız. Arkadaşlarımız çok uğraştı ama olmadı” dedi. AKP’li Meclis Üyesi Vedat Yoldaş ise “İzmit’te bulunan Ortaburun Mahallesi’nde yapmış olunan mahalle konağının fazla elektrik faturası sebebiyle kapatıldığını ve vatandaşların bir araya gelememesi sebebiyle her akşam başka köye gittiğini öğrendik. Gerçekten yüksek faturalardan mı kapatıldığını merak ediyoruz” şeklinde önerge verdi. Hürriyet önerge hakkında“Yanlış bilginiz var. Büyük ihtimal orada başka bir şey söz konusudur. Orada bildiğimizi kadarıyla köylüler arasında bir sıkıntı var. Jandarma kahve olarak kullanılmasından dolayı bizi arıyor, ticarethane olarak kullanılması yönünde bir şikayet var.

Vedat Yoldaş “Oradaki elektrik faturası sadece konaktan değil yanındaki parkın alanı da belediye tarafından ödendiği için 3 bin TL’lik fatura çıkıyor. O insanları başka bir köye sürüklemenin anlamı yok” dedi. Hürriyet, “Çok büyük bir sıkıntı yok. Kullansınlar engel bir durum yok” dedi. Mecliste sesler yükselirken Hürriyet, “ Bu kadar basit bir konuyu büyütmenin gereği yok. Bir yargıya, hükme varmadan ne değilmiş bir anlayalım” dedi. Mecliste tartışmanın büyümesi üzerine AKP’liler “Biz mi yönetiyoruz” meclisi diye konuştu. Hakan Tanta, “Yapılan konakların çoğunun kullanılmadığını hatta çürümeye terk edildiğini duyduk. Sepetçi’deki köy konağına gittik. Saray gibi gayet güzel bir yapı yapılmış. Spor odası, yoga odası, mutfak, salık odası muhtarın kullandığı bir oda var. Pazar günü gittik haliyle kapalıydı. Doğalgazın çalıştığını gördük. Koskoca bina hamam gibi. Konakların gerçek anlamda kullanılmasını istiyoruz” dedi. Sesler daha da yükselirken CHP’li Meclis Üyesi Çetin Sarıca ile AKP’li Meclis Üyesi Vedat Yoldaş birbirlerinin üzerine yürüdü. Fatma Kaplan Hürriyet, oturuma 1 saat ara verilmesine karar verildi.

Bir diğer yandan sosyal medyada dolaşan bir video ile ilgili Vedat Yoldaş ayrıca tepkisini dile getirdi.