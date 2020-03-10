Halk otobüsü sürücüsü evinin önünde silahla vuruldu
Gebze'de yeni işe başlayan özel halk otobüsü sürücüsü, alacaklısı tarafından pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Gebze Gaziler Mahallesi 1730. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 J 4300 plakalı özel halk otobüsü sürücüsü M.A.T., mesaisi sonrası evine dönmek üzere yola çıktı. Birkaç gün önce işe başlayan M.A.T., aracı yavaşlattığı sırada kendisinden alacağı olan şahsın içinde olduğu bir aracın kendisini takip ettiğini fark etti. Aracını park eden M.A.T.’nin evine doğru yürüdüğünü gören şahıs, yanındaki pompalı tüfekle ateş etti. Koşarak evine giren M.A.T. da evdeki tüfeğini alarak karşılık verdi. Bu sırada ayağından vurulan M.A.T. yere yığılırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.A.T, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise çatışma alanında inceleme yaptı. Çatışma alanında bulunan silaha el koyan polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz