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- Dün 11:43 TSİ

Motosiklet hırsızları bekçilerden kaçamadı

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gece bekçileri, motosiklet çaldığı ve akaryakıt istasyonundan hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gece bekçileri,  İzmit İlçesinde rutin devriye görevi yaptıkları esnada kendilerini görünce şüpheli hareketler ile kaçmaya çalışan 2 şahsı fark etti. Şahıslar bekçinin yaptığı dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayınca bekçiler şahısları yakalamak amacıyla kovalamaya başladı.

YAKALANDILAR

Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucunda, her iki şahıs da yakalandı. Yapılan incelemeler sonucu şahısların kullandığı motosikletin Kandıra’dan çalındığı ve her iki şahısın da İzmit’te bir akaryakıt istasyonundan da hırsızlık yaptıkları belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER 

Bekçiler tarafından yakalanan A.A. (20) ve K.D. (17)’nin üst aramalarında asma kilitler ve 56 adet 1 TL para ele geçirildi. Yapılan incelemede yere petrol ofisinin araç yıkama kısmına ait otomatların kilitleri ve buradan çalınan paralar olduğu belirlendi. A.A: ve K.D. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. 2 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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