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- Dün 19:09 TSİ

Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi

İzmit Alikahya bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan işçiler yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu

İzmit'de bir fabrikada 66 işçi, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

YEDİKLERİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİLER

Olay, İzmit'in Alikahya Fatih Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çelik üretimi yapan bir fabrikada 66 işçi yedikleri yemekten zehirlendi. Mide bulantısı ve baş dönmesi  şikayetiyle İzmit ilçesinde bulunan özel hastanelere kaldırılan işçiler tedavi altına alındı. Tedavileri süren işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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