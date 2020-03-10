Kocaeli'de o fabrikada çok sayıda işçi zehirlendi
İzmit Alikahya bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan işçiler yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelik oldu
İzmit'de bir fabrikada 66 işçi, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
YEDİKLERİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİLER
Olay, İzmit'in Alikahya Fatih Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çelik üretimi yapan bir fabrikada 66 işçi yedikleri yemekten zehirlendi. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle İzmit ilçesinde bulunan özel hastanelere kaldırılan işçiler tedavi altına alındı. Tedavileri süren işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz