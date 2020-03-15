Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı

Ülkemizde koronavirüsün tespit edildiği kişi sayısı 6'ya yükselirken sosyal medyada koronavirüse karşı kınanın elleri dezenfekte ettiği söylentisi vatandaşların kınaya olan talebini arttırdı.

Türkiye'de koronavirüs görülmesinin ardından vatandaşların virüse karşı çözüm arayışları her geçen gün farklılık gösteriyor.

KINAYA İLGİ ARTTI

Sosyal medya kullanıcıları tarafından koronavirüse karşı kınanın elleri dezenfekte ettiği söylentisinin yayılması kınaya olan ilgiyi arttırdı. Öte yandan, koronavirüs karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, alternatif tıp olan aktarlara akın etti.

"KINANIN VİRÜSÜN ÖNÜNE GEÇEBİLECEĞİNİ İNANIYORLAR"

Son zamanlarda kulağımıza da gelen, müşterilerden de öğrendiğimiz, kınayla ilgili birkaç söylenti var. Ne kadar doğrudur bilemiyoruz ama eliniz kirliyken gözünüze ve yüzünüze sürmeyin, elinizi yıkayın talimatından sonra kişiler kınaya yöneldi. Kınayı ele yaktıktan sonra kınanın bu virüsün önüne geçebileceğine inanıyorlar.Bu kadar peş peşe kına satamazdık. Kolonya gibi kınanın satışı da arttı" dedi. Vatandaşlar da virüslere karşı bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için aktarları tercih ettiklerini söylediler."