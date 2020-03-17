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Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi!

İtalya, korona virüs salgınıyla mücadele ederken İtalya’da bir doktor tarafından kaydedilen görüntülerde salgının ciddi boyutu gözler önüne serildi.

Çin’de ortaya çıkan ve dünya üzerinde 7 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs salgını nedeniyle tüm dünya alarmda. Çin’de ortaya çıktıktan sonra Avrupa genelinde en çok İtalya’da görülen virüs ülke genelindeki sağlık çalışanlarını çaresiz durumda bıraktı. Virüs bulaşan insanların, hastanelerdeki yetersizlik nedeniyle koridorlarda tedavi edildiği görülen bir görüntü, sosyal medyada hızla yayıldı. İtalyan bir doktor tarafından kaydedilen görüntüler, "Durumu burada görebilseydin, kafanı pencereden çıkarmazdın" notuyla paylaşıldı.
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