İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları
Avrupa'dan gelecek vatandaşlar için Kocaeli'deki yurtlarda 2 binden fazla kişinin ayrı ayrı odalarda konaklayabileceği şekilde hazırlanan 5 yurtta hazırlıklar tamamlandı. Yurtlarda Karantina ya alınacak vatandaşlar için her ayrıntının düşünüldüğü yurt odaları görüntülendi.
Avrupadan gelen vatandaşların Kocaeli’deki yurtlara yerleştirilerek 14 gün boyunca Karantina ya alınacağının kararlaştırılması sonrasında öğrenciler ilde bulunan 5 yurttan tahliye edildi. Öğrenciler farklı yurtlara yerleştirildi. Daha sonra Kocaeli’ deki 5 öğrenci yurdunda ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Yurtlar ekipler tarafından tek tek izole edilerek gelecek olan vatandaşlar için hazırlandı. O yurtlardan birisi olan İzmit İlçesindeki Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurdu görüntülendi. Tüm hazırlıkların tamamlandığı yurtta odalara vatandaşlar için kişisel bakım malzemeleri yerleştirildi. Hazırlıkların tamamlandığı 5 ayrı yurtta 2 bin 500 kişiyi ağırlayacak şekilde kapasite oluşturuldu. 2 binden fazla kişinin ayrı ayrı odalarda konaklayacağı şekilde tedbir alındığı belirtildi. Vatandaşların getirileceği yurtların çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alındı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Fettah Kılıç - Yurtlarda kalanlar verilen hizmetlerden ilgi ve alakadan memnun kalmadılar
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.