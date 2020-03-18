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İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları

Avrupa'dan gelecek vatandaşlar için Kocaeli'deki yurtlarda 2 binden fazla kişinin ayrı ayrı odalarda konaklayabileceği şekilde hazırlanan 5 yurtta hazırlıklar tamamlandı. Yurtlarda Karantina ya alınacak vatandaşlar için her ayrıntının düşünüldüğü yurt odaları görüntülendi.

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Avrupadan gelen vatandaşların Kocaeli’deki yurtlara yerleştirilerek 14 gün boyunca Karantina ya alınacağının kararlaştırılması sonrasında öğrenciler ilde bulunan 5 yurttan tahliye edildi. Öğrenciler farklı yurtlara yerleştirildi. Daha sonra Kocaeli’ deki 5 öğrenci yurdunda ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Yurtlar ekipler tarafından tek tek izole edilerek gelecek olan vatandaşlar için hazırlandı. O yurtlardan birisi olan İzmit İlçesindeki Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurdu görüntülendi. Tüm hazırlıkların tamamlandığı yurtta odalara vatandaşlar için kişisel bakım malzemeleri yerleştirildi. Hazırlıkların tamamlandığı 5 ayrı yurtta 2 bin 500 kişiyi ağırlayacak şekilde kapasite oluşturuldu. 2 binden fazla kişinin ayrı ayrı odalarda konaklayacağı şekilde tedbir alındığı belirtildi. Vatandaşların getirileceği yurtların çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Yorumlar

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Fettah Kılıç - Yurtlarda kalanlar verilen hizmetlerden ilgi ve alakadan memnun kalmadılar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 11:18

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