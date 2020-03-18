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Kocaeli’de kar yağışı başladı

Kocaeli’nin havaların aniden soğuması sonrasında Gebze merkezinde kar yağışı başladı

Havaların aniden soğuduğu Kocaeli şehir merkezinde başlayan kar yağışı görenleri şaşırttı. Akşam saatlerinde havaların iyice soğuması sonrasında Gebze merkezinde kar yağışı başladı. Uzun süren kar yağışı sonrasında şehir merkezinde bazı yeşil alanlar kar tabakası ile kaplandı. Kar yağışının önceki günden beri yüksek kesimlerinde etkili olduğu Kocaeli’nin kayak merkezi olan Kartepe’de ise kar kalınlığı 98 santime ulaştı.
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