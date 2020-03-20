Bugün 11:42 TSİ
Lastiği patladı alevler içinde kaldı
Gölcük'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
YOL ULAŞIMA KAPANDI
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, tırın dorsesinde büyük ölçüde hasar oluştu. Ekiplerin söndürme çalışmaları sonrasında tır yoldan kaldırıldı. Yangın nedeniyle trafiğe kapanan yol, tırın kaldırılması ile tekrar açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz