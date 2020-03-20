Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 11:42 TSİ

Lastiği patladı alevler içinde kaldı

Gölcük'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Halıdere mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Budak idaresindeki ambalajlı su yüklü 10 ED 911 plakalı tır, Karamürsel istikametinde seyir halindeyken bir anda, aracın dorsesinin tekerlek kısmından alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden Budak durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı

YOL ULAŞIMA KAPANDI

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, tırın dorsesinde büyük ölçüde hasar oluştu. Ekiplerin söndürme çalışmaları sonrasında tır yoldan kaldırıldı. Yangın nedeniyle trafiğe kapanan yol, tırın kaldırılması ile tekrar açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Lastiği patladı alevler içinde kaldı mask
Lastiği patladı alevler içinde kaldı
Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi mask
Isınmak için yaktığı ateş metruk binayı küle çevirdi
Kocaeli’de kar yağışı başladı mask
Kocaeli’de kar yağışı başladı
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları mask
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar mask
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi! mask
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi!

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL