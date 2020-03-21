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Güney sosyal medyada “Evde kal İzmit” diyerek bir akım başlattı.

AKP İzmit İlçe Başkanı Av.Ali Güney’in sosyal medya üzerinden video kaydı yaparak yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlattığı "Evde kal İzmit" çağrısına aynı şekilde evlerinden video çekerek tüm teşkilata yayılan farkındalık çalışması dikkat çekti

Koronavirüs için Türkiye millet olarak savaşmaya başladı. Bunun için kamu spotları ve “#EvdeKalTürkiye”, “#EvdeKal” etiketleriyle çeşitli kampanyalar başlatıldı. Bu süreçte evde kalmanın önemini vurgulayan sosyal medya kullanıcıları bu konuda birçok paylaşım yaptı. #EVDEKALİZMİT hastagı ile evinde bir video kaydı yapan AK Parti İzmit İlçe Başkanı Av.Ali Güney tüm teşkilatı bu akıma dâhil ederek dikkat çeken bir farkındalık oluşturdu. Başkan Güney sosyal medya üzerinden yaptığı videolu paylaşımında ; “Herkese hayırlı akşamlar, (Kovid-19) salgın tedbirleri kapsamında bizlerde günümüzün büyük bir çoğunluğunu evlerimizde geçiriyoruz. Kişisel temizliğimize ekstra önem veriyor ve sosyal temastan kaçınıyoruz.Öyle umuyorum ki! Hükümetimizin ve sağlık bakanlığımızın tedbirlerine başta teşkilat mensuplarımız olmak üzeri tüm İzmit’li hemşehrilerimiz uyuyor.ne dersin sayın teşkilat başkanım bir teşkilat yoklaması alalım mı?Bu salgında hiçbir vatandaşımız kaybetmemek ve bu salgından en kısa zamanda kurtulmak için #EVDEKALİZMİT” ifadelerini kullandı.

TÜM TEŞKİLAT DAHİL OLDU

AKP Teşkilat başkanı Murat Ergelen’de başkan Güney’in çağrısına cevap vererek akımı mahalle başkanlarıyla devam ettirdi.Aynı şekilde Mahalle başkanları da evlerinde video kayıdı yaparak birbirlerine çağrılarda bulunarak #EVDEKALİZMİT çağrısını tüm kente yaydılar. Dikkat çeken sosyal medya çalışması ile yayılan farkındalık çalışması takdir ve beğeni topladı.

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Yorumlar

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Özgee - Sayın avukat Ali Güney. Siz bu çağrıyı yapıyorsunuz ama yanınızda çalışan avukat ve icra elemanlarınızı neden çalıştırıyorsunuz sorabilirmiyim? Evde kal Türkiye diyorsun ama sadece gösteriş için. Hiç kusura bakmada sen ilk önce kendi ofisinde çalıştırdığın çalışanlarına izin ver. İnsanlara ızdırap olma bence.. Saygılarımla ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Mart 15:44

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