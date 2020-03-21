İtfaiye hortumu patladı 2 kişiyi yaraladı
Gebze'de bir binada çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin hortumunun patlaması sonrasında 2 kişi yaralandı
Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Bahariye Caddesi üzerindeki 6 katlı binanın çatısında çıkan yangını gören bina sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın söndürme işlemleri sırasında itfaiye ekiplerinin basınçlı hortumunun patlaması sonrasında ise olay yerinde bulunan N.K. ve İ.O. adlı 2 şahıs yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz