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İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, koronavirüs salgınına karşı özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına su tankı ile destek verdi
Kocaeli İtfaiyesi’ne bağlı ekipler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısına uyarak saat 21.00’de müfreze önünde araçlarıyla birlikte düzen aldı. Yahyakaptan Müfrezesi’nde görevli itfaiyeciler araç megafonu ile, "Her türlü zor şartlarda görev yapan sağlık personelleri, sizleri destekliyor ve alkışlıyoruz" dedikten sonra sirenler ve yaptıkları su tankı ile desteklerini gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz