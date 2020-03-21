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İtfaiyecilerden, sağlık çalışanlarına su tankı ile destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, koronavirüs salgınına karşı özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına su tankı ile destek verdi

Kocaeli İtfaiyesi’ne bağlı ekipler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısına uyarak saat 21.00’de müfreze önünde araçlarıyla birlikte düzen aldı. Yahyakaptan Müfrezesi’nde görevli itfaiyeciler araç megafonu ile, "Her türlü zor şartlarda görev yapan sağlık personelleri, sizleri destekliyor ve alkışlıyoruz" dedikten sonra sirenler ve yaptıkları su tankı ile desteklerini gösterdi.
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