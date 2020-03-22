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Kılıçdaroğlu kardeşini toprağa verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç son yolculuğuna uğurlandı. Kemal Kılıçdaroğlu korona virüs tedbirleri kapsamında törene katılmadı

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İzmit'te yaşayan kız kardeşi Fikriye Dalgıç için Sarıgazi Cemevinde tören düzenlendi. Törene Kemal Kılıçdaroğlu korona virüs tedbirleri kapsamında katılmadı. Cemevine girenlere ve bahçe dışındaki vatandaşlara eldiven ve maske dağıtıldı.

KİMSE GELMESİN DİYE ÖZEL ÇAĞRI

Cenaze namazında ise cemaat mesafe bırakarak saf tuttu. Tören sonrası Fikriye Dalgıç'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kocaeli Derince Mezarlığına götürüldü.Cenaze namazı sonrasında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Dezenfekte istasyonlarımızı kurduk, alanın ilaçlanmasını yaptık. Sayın Genel Başkanımız duyarlılık göstererek bilinçli bir şekilde cenaze namazına katılmadı ki bir izdiham olmasın diye. Bundan dolayı sadece aile yakınlarının katıldığı bir cenaze merasimi düzenlendi. Ülke olarak çok zor dönemlerden geçiyoruz. Herkese doğru mesajlar vermeye çalışıyoruz. 'Evinizde kalın' derken bu duyarlılığı göstererek Genel Başkanımız da acısını işinde yaşayarak şu an cenaze namazına katılmadı ki kimseye zarar verecek bir kalabalık gerçekleşmesin. Sadece defin edilirken mezarlıkta olacaktır. Kimsenin gelmemesi için özel bir çağrıda bulundu. Bizler de katılım sağlayamıyoruz” diye konuştu.

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