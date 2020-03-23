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- Bugün 15:39 TSİ

Emekli maaşını çekmeye gelen vatandaşlara polisten uyarı anonsu

İzmit’te emekli maaşını çekmek için PTT önüne gelen vatandaşlara polis ekipleri dikkatli olmaları konusunda anons yapıyor. Polisler 65 yaş üzeri vatandaşlara yardımcı olarak evlerine götürüyor

İzmit’te emekli maaşını çekmek isteyen vatandaşlar PTT ve bankalara akın etti. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis ekipleri yoğunluğun yaşandığı yerlerde önlemlerini arttırdı. PTT önünde bulunan polis aracı sıra bekleyen vatandaşlara uyarı anonsları yaptı. Polis ekipleri vatandaşları birbirlerine 1 metre mesafeden az yaklaşmamaları sıra kuyruklarında yığılma yapmamaları konusunda uyardı. Ekipleri 65 yaş üstü vatandaşlara ise yardımcı olarak, evlerine gitmelerini sağladı.
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