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Emniyetten 3 ayrı adrese operasyon!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi

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Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kocaeli’nin Darıca ilçesinde ve İstanbul’da belirlenen 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Operasyonda aralarında 1 kadının da bulunduğu 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktarı süt kutuları içerisine saklanmış halde 2 bin 302 adet Captagon hap, 547,85 gram plaka esrar, 350 adet sentetik ecza, 127 gram metamfetamin,22,50 gram bonzai, 7 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 9 bin 200 TL nakit para ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler, uyuşturucu imal ve ticareti yapmak ile uyuşturucu bulundurmak suçlamaları ile Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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