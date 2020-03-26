Kompozit fabrikasında yangın
Gebze'de bulunan bir kompozit fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen işçilere sağlık ekipleri müdahale etti
Olay, Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde bulunan Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’ndeki kompozit fabrikasında meydana geldi. Öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı fabrika içerisinde yangın çıktı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi ile sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmayla kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle fabrika içerisinde ki yoğun dumandan hafif şekilde etkilenen işçilere sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz