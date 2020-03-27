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Akıl almaz görüntü!
İhbar hattımıza bir vatandaşımızın gönderdiği video bütün otobüslerde önlem alındı mı sorusuna cevap niteliğinde oldu
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İhbar hattına gelen, Alikahya otobüsünde çekildiği iddia edilen görüntülerde vatandaş; '' nerede önlem hani korona virüs önlemleri vardı otobüslerde, otobüs seferlerini azaltıp saat başı otobüs koyuldu bu şekilde yolculuk ediyoruz.'' diyerek yetkililere seslendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz