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- Bugün 18:44 TSİ

Akıl almaz görüntü!

İhbar hattımıza bir vatandaşımızın gönderdiği video bütün otobüslerde önlem alındı mı sorusuna cevap niteliğinde oldu

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İhbar hattına gelen, Alikahya otobüsünde çekildiği iddia edilen görüntülerde vatandaş; '' nerede önlem hani korona virüs önlemleri vardı otobüslerde, otobüs seferlerini azaltıp saat başı otobüs koyuldu bu şekilde yolculuk ediyoruz.'' diyerek yetkililere seslendi.
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