Barınma evine gitmek istemedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde kalması için saha çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekipleri, dışarıda yaşayan İsmail İnal’ı koronavirüsten korunması için Büyükşehir Barınma Evi'ne götürmek istedi. İsmail İnal teklifi kabul etmeyerek, "15 gün karantinaya alacaklar. Sigara yok. Ben gitmem" dedi.

NAKİL ARACIYLA GÖTÜRÜLDÜ

Zabıta memurları, İnal'a tüm sağlık kontrollerinin yapılacağı ve virüs tehdidi bitene kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin misafiri olacağını, havanın soğuk olduğu, yağmurda sıcak bir ortamda yaşayacağını anlattı. Ekiplerin dakikalarca ikna çalışması sonucu İsmail İnal, barınma evine gitmeyi kabul etti. İsmail İnal hasta nakil ambulansı ile götürülerek, barınma evinde kalması sağlandı.