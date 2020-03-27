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Barınma evine gitmek istemedi

Gebze'de, sokakta yaşayan İsmail İnal (67), koronavirüs tedbirleri kapsamında barınma evine yerleştirilmek istenince zor anlar yaşattı.Barınma evinde sigara içemeyeceğini belirterek gitmek istemeyen İnal, güçlükle ikna edilerek barınma evine götürüldü

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde kalması için saha çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekipleri, dışarıda yaşayan İsmail İnal’ı koronavirüsten korunması için Büyükşehir Barınma Evi'ne götürmek istedi. İsmail İnal teklifi kabul etmeyerek, "15 gün karantinaya alacaklar. Sigara yok. Ben gitmem" dedi. 

NAKİL ARACIYLA GÖTÜRÜLDÜ

Zabıta memurları, İnal'a tüm sağlık kontrollerinin yapılacağı ve virüs tehdidi bitene kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin misafiri olacağını, havanın soğuk olduğu, yağmurda sıcak bir ortamda yaşayacağını anlattı. Ekiplerin dakikalarca ikna çalışması sonucu İsmail İnal, barınma evine gitmeyi kabul etti. İsmail İnal hasta nakil ambulansı ile götürülerek, barınma evinde kalması sağlandı. 
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