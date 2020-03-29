Kapatan esnafa kumbara yardımı!

Yazar ve Devr-i Börek Bistro’nun sahibi Müge Uçar Coronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında işletmeleri kapatılan esnaflara destek olmak amacıyla kampanya başlattı. Kampanyaya katılan veya katılmak isteyen esnaflar, meslektaşları için kumbara oluşturup yardım toplamalarının ardından mahalle muhtarlarına teslim edecek.

“KİMSEYE DERDİNİ AÇIKLAYAMAZ”

Konuyla ilgili konuşan Uçar, “ Tüm dünyayı etkisi altına Corona virüsü ile mücadele ederken maalesef bir takım tedbirler almak zorunda kaldık. Bu tedbirler için de kepenk kapatan esnaf kardeşlerimiz de vardı. “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” diyen bir peygamberin ümmeti olarak esnaf kardeşliğini sergilemek istedik. Sıkıntılı ve zor zamanlardan geçen esnaf kardeşlerimiz kimseye derdini açıklayamaz; kimseden bir şey isteyemez” dedi.

“HEP BİRLİKTE AŞALIM”

Kumbaraların mahalle muhtarına teslim edileceğini belirten Uçar, “Bizler de üstümüzden düşen görevi yerine getirmek için “Bir kumbara sen de yap; Müşterilerinle birlikte gönülden ne geçiyorsa koy. Kardeşliği, sevgiyi, birliği ve beraberliği bu kumbaranın içinde biriktir. Sonra mahallenin muhtarına teslim et. Bu kumbarada toplananları muhtarlarımız eşit bir şekilde, adil olarak kepenk kapatan kardeşlerimize paylaştıracaktır. Sen de katıl, bu sıkıntılı günleri hep birlikte aşalım” ifadelerinde bulundu.

“DESTEK VERİYORUZ”

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı ve Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe ise, “Her şeyden önemlisi bir bireyim. İçişleri Bakanlığımızın yayınlamış olduğu COVID-19 ile mücadele kapsamında işyerlerini açamayan esnaflarımıza başlatılan bu kampanyaya biz muhtarlar olarak da destek veriyoruz. Bu zor zamanları hep birlikte aşacağız” dedi. Projeye Yeni Mahalle Muhtarı Yasin Duman, Kabaoğlu Mahalle Muhtarı Ali Akbaş ve çok sayıda esnaf destek verdi.