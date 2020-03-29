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- Dün 18:47 TSİ

Kocaeli polisi 7 ayrı noktada kontrole başladı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında Kocaeli'ye girişleri 7 ayrı noktada kontrol ediyor

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Coronavirusle mucadele kapsaminda İçişleri Bakanlığının talimatları ile ülke genelinde şehirlere girişlerde kontrol noktaları kurularak vatandaşlarımızın seyahat izin belgeleri ve saglik durumlarının kontrol edilmesi faaliyetlerine başlandı.

7 AYRI NOKTADA KONTROL

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kartepe Özdilek tesisleri karşısına, Gebze D-100 üzeri Mc Donalds yanına, Karamürsel Misli Çeşme Mevkiine, Sakarya-Sapanca girişine, Körfez turnikelere, İzmit Kandıra turnikelere ve Gebze turnikelere uygulama noktaları oluşturularak Kocaeli'nin tüm girişlerinde toplam 7 noktada 24 saat esasına göre gerekli kontrollere başlandı.

Ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince TEM Otoyolu Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikelerden il merkezine girişler yasaklanmış olup bu noktalara alternatif olan Kandıra turnikeler ve Körfez turnikelere kullanılmaktadır.
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Yorumlar

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Ersoy Kandemir - Ateş düşürücü alana yeter mi o önlemler il valiliği!

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