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Koronadan ölen 2 doktora cenaze namazı kılındı

İngiltere'de koronadan dolayı hayatını kaybeden 2 Müslüman doktor için cenaze namazını kılındı

İngiltere'de bir hastanede çalışan iki Müslüman doktor korona virüs nedeniyle vefat ederken doktorlar için cenaze namazını kılındı.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Çin'de ortaya çıkan korona virüs tüm dünyaya hızlı yayılmaya devam ederken, ülkeler de sert tedbirler almaya devam ediyor. İngiltere'de korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında toplu ibadetler ve cenaze törenleri durduruldu. İngiltere'de yaşayan Müslümanlar, tedbirler kapsamında cenaze namazlarını kılmazken, 2 Müslüman doktor çalıştıkları hastanede korona virüs nedeniyle vefat ederken, doktorlar için cenaze namazı kılındı.
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Yorumlar

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Yağız Tr - Ölenler yaşlı ve düşkün insanlar, hiç olmazsa ölülerine saygı gösterilmeli. riskli gruba girmeyen ve yaşı kırkı geçmemiş insanlar gerekli kişisel koruma önlemleri ile cenazeyi kaldırabiliriler. Namazsız cenaze kaldırmak nedir ya!!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Mart 14:16

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