O köyde karantina devam ediyor!

29 Mart günü Gümüşhane Valiliği tarafından “Kocaeli ilinden gelen bir vatandaşımızın Kocaeli ilinde korona virüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Şiran ilçesi Yukarı Kulaca köyünde karantina tedbiri alınmıştır” açıklamasıyla karantinaya alınan köyde sessizlik hakim. Karantina tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, şuana kadar pozitif vakanın görülmediği köydeki 165 vatandaş karantinanın sona ermesini bekliyor.

"EL ELE VERİP VİRÜSÜN ÜSTESİNDEN GELELİM"

Telefonla ulaşılan Yukarı Kulaca Köyü Muhtarı Selim Kayret, 165 kişinin yaşadığı köyde vatandaşların hiçbir şekilde evlerinden çıkmadığını, ihtiyaçlarını ise köyün girişine kadar getirildikten sonra alıp dağıttıklarını söyledi. Şuanda bir sıkıntılarının olmadığını, karantina kurallarına uyarak dışarıya çıkmadıklarını ifade eden Kayret, “Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız yalvarıyor neredeyse çıkmayın diye ama televizyondan gördüğümüz kadarıyla insanlar bunu hiç dinlemiyor. Hiç işi olmayanlar bile çarşılarda gezdiğini görüyoruz. Hep beraber el ele verip bu virüsün üstesinden gelelim” dedi.