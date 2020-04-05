Yasak dinlemediler polise yakalandılar
Fatih’te polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü 3 kişi Mecidiyeköy Gayrettepe girişinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kovalamaca sonunda yakalandı. Kısa süre içinde yapılan kovalamaca sonucu 3 kişi gözaltına alındı
Olay saat 06.00’da Fatih Balat’ta meydana geldi. İddiaya göre polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 06 FT 8840 plakalı otomobil E-5 Kadıköy istikametine doğru kaçmaya başladı. Polis ekipleri içerisinde alkollü olduğu öğrenilen 3 kişiyi yakalamak için kovalamacaya başladı. Bu kapsamda E-5 karayolu Kadıköy istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Fatih Balat’ta başlayan kovalamaca E-5 Karayolu Mecidiyeköy Gayrettepe girişinde sona erdi. Polis ekipleri kaçan otomobili ve 3 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yakalanan araçta ise polis ekipleri tarafından detaylı inceleme yapıldı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz