Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
- Bugün 10:13 TSİ

Yasak dinlemediler polise yakalandılar

Fatih’te polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü 3 kişi Mecidiyeköy Gayrettepe girişinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kovalamaca sonunda yakalandı. Kısa süre içinde yapılan kovalamaca sonucu 3 kişi gözaltına alındı

Büyütmek için resme tıklayın

Olay saat 06.00’da Fatih Balat’ta meydana geldi. İddiaya göre polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 06 FT 8840 plakalı otomobil E-5 Kadıköy istikametine doğru kaçmaya başladı. Polis ekipleri içerisinde alkollü olduğu öğrenilen 3 kişiyi yakalamak için kovalamacaya başladı. Bu kapsamda E-5 karayolu Kadıköy istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Fatih Balat’ta başlayan kovalamaca E-5 Karayolu Mecidiyeköy Gayrettepe girişinde sona erdi. Polis ekipleri kaçan otomobili ve 3 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yakalanan araçta ise polis ekipleri tarafından detaylı inceleme yapıldı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Maskesiz market alışverişinde kavga mask
Maskesiz market alışverişinde kavga
TEM Otoyolu sessizliğe büründü mask
TEM Otoyolu sessizliğe büründü
Radyo programcısı korona virüse yakalandı mask
Radyo programcısı korona virüse yakalandı
CHP korona virüsten bir kayıp daha verdi mask
CHP korona virüsten bir kayıp daha verdi
Sırt ağrısı için gitti, koronavirüs çıktı! mask
Sırt ağrısı için gitti, koronavirüs çıktı!
Kocaeli’de cadde ve sahiller havadan görüntülendi mask
Kocaeli’de cadde ve sahiller havadan görüntülendi

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL