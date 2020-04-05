Kocaeli’de cadde ve sahiller havadan görüntülendi

Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Kocaeli’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve kente araç girişlerinin yasaklanması ile kent sessizliğe büründü. Alınan tedbirler sonrasında caddeler, sokaklar, kent meydanı, sahiller ve parklar boş kaldı. Hafta sonları binlerce kişinin akın ettiği sahiller ve kent merkezinde yaşanan sessizlik havadan görüntülendi.