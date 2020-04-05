Sırt ağrısı için gitti, koronavirüs çıktı!

İYİ Parti İzmit İlçe Yöneticisi Tevfik Çetinkaya, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda eşi Binnur Çetinkaya’nın Coronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Eşi Binnur Çetinkaya’nın hastaneye sırt ağrısı nedeniyle gittiğini, yapılan testlerde Coronavirüs’ün pozitif çıktığını belirten Tevfik Çetinkaya, ayrıca hastaneden verilen ilacı bulamadıklarını belirtti.

“EŞİM SIRT AĞRISIYLA GİTTİ”

Çetinkaya videoda yaptığı konuşmada, “Eşim bu virüsü kaptı. Şu anda hastanede. Bu hastalığın sanıldığı gibi ateş, öksürük vs. değil. Eşim sırt ağrısıyla gitti. İki gün sonra tahliller çıktı. Tahlilin sonucu pozitif çıktı. Bugün hastaneye yatırdık. Arkadaşlar evinizde kalın. Bu işin şakaya gelir yanı yok. İki gün bekliyorsunuz; beklersen çok zor bir süreç” dedi.

“HASTANELERDE YER YOK”

Evde karantinaya alındıklarını belirten Çetinkaya, “Hastaneden ilaç veriyorlar, ilaçları kesinlikle bulamıyorsunuz. Bunu 112’yi arayarak tedarik edebiliyorsunuz. Eczanelerde bu ilaçları bulma şansınız yok. İlaçlar dışında hastanelerde yer yok. Biz iki gün bekledik. Bir ara aradılar hastanede boş yer var deyip eşimi alıp götürdüler. Çocuklarımla ben evde yalnızım; evde karantinaya alındık” ifadelerinde bulundu.

“AYNI ANDA TEST YAPTIRDIK”

“Benim ne olduğum belli değil” diyen Çetinkaya, “Ben dışarıya çıkarım değil arkadaşlar. Eşim hastanede ben buradayım, ne yapabilirim hiç. Biz kimseyi eleştirmek istemiyoruz. Kopukluklar var. Lütfen evinizde kalın. Erkeklik yapmak; kabadayılık sökmez. Eşim pozitif, benim ne olduğum belli değil. Bununla ilgili bilgi yok. Aynı anda test yaptırdık; onunki pozitif benim belli değil. Onun için dikkat edin, bu işin şakası yok. Çalışmak zorunda olan arkdaşlar da kendilerine çok dikkat etsin. Çok üzülürsünüz. Hepinizden rica ediyorum dikkat edin” dedi.