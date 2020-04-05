Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
- Bugün 11:25 TSİ

Sırt ağrısı için gitti, koronavirüs çıktı!

İYİ Parti İzmit İlçe Yöneticisi Tevfik Çetinkaya eşi Binnur Çetinkaya’nın Coronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Çetinkaya yaptığı açıklamada ilaçların bulunmadığını, hastanelerde yer olmadığını belirtti

Büyütmek için resme tıklayın

İYİ Parti İzmit İlçe Yöneticisi Tevfik Çetinkaya, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda eşi Binnur Çetinkaya’nın Coronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Eşi Binnur Çetinkaya’nın hastaneye sırt ağrısı nedeniyle gittiğini, yapılan testlerde Coronavirüs’ün pozitif çıktığını belirten Tevfik Çetinkaya, ayrıca hastaneden verilen ilacı bulamadıklarını belirtti.

“EŞİM SIRT AĞRISIYLA GİTTİ”

Çetinkaya videoda yaptığı konuşmada, “Eşim bu virüsü kaptı. Şu anda hastanede. Bu hastalığın sanıldığı gibi ateş, öksürük vs. değil. Eşim sırt ağrısıyla gitti. İki gün sonra tahliller çıktı. Tahlilin sonucu pozitif çıktı. Bugün hastaneye yatırdık. Arkadaşlar evinizde kalın. Bu işin şakaya gelir yanı yok. İki gün bekliyorsunuz; beklersen çok zor bir süreç” dedi.

“HASTANELERDE YER YOK”

Evde karantinaya alındıklarını belirten Çetinkaya, “Hastaneden ilaç veriyorlar, ilaçları kesinlikle bulamıyorsunuz. Bunu 112’yi arayarak tedarik edebiliyorsunuz. Eczanelerde bu ilaçları bulma şansınız yok. İlaçlar dışında hastanelerde yer yok. Biz iki gün bekledik. Bir ara aradılar hastanede boş yer var deyip eşimi alıp götürdüler. Çocuklarımla ben evde yalnızım; evde karantinaya alındık” ifadelerinde bulundu.

“AYNI ANDA TEST YAPTIRDIK”

“Benim ne olduğum belli değil” diyen Çetinkaya, “Ben dışarıya çıkarım değil arkadaşlar. Eşim hastanede ben buradayım, ne yapabilirim hiç. Biz kimseyi eleştirmek istemiyoruz. Kopukluklar var. Lütfen evinizde kalın. Erkeklik yapmak; kabadayılık sökmez. Eşim pozitif, benim ne olduğum belli değil. Bununla ilgili bilgi yok. Aynı anda test yaptırdık; onunki pozitif benim belli değil. Onun için dikkat edin, bu işin şakası yok. Çalışmak zorunda olan arkdaşlar da kendilerine çok dikkat etsin. Çok üzülürsünüz. Hepinizden rica ediyorum dikkat edin” dedi.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Maskesiz market alışverişinde kavga mask
Maskesiz market alışverişinde kavga
TEM Otoyolu sessizliğe büründü mask
TEM Otoyolu sessizliğe büründü
Radyo programcısı korona virüse yakalandı mask
Radyo programcısı korona virüse yakalandı
CHP korona virüsten bir kayıp daha verdi mask
CHP korona virüsten bir kayıp daha verdi
Sırt ağrısı için gitti, koronavirüs çıktı! mask
Sırt ağrısı için gitti, koronavirüs çıktı!
Kocaeli’de cadde ve sahiller havadan görüntülendi mask
Kocaeli’de cadde ve sahiller havadan görüntülendi

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL